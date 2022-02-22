دراسة توضح كيف يؤثر اسم الشخص على مظهره

يريد جميع الآباء اسمًا لأطفالهم يميزهم عن غيرهم ويترك انطباعًا فريدًا. والاستقرار على الشخص المثالي لواحدهم الرائع هو دعوة صعبة لا تمشي على الإطلاق.

تشير دراسة إلى أن الآباء يستثمرون بعض التفكير العميق والفهم أثناء تسمية طفلهم لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهرهم أو نوع الشخصية التي يطورونها على مر السنين نظرًا لأن هذا يفتح أعيننا على مجموعة من المعلومات التي قد تساعد الآباء في اختيار أنسب اسم لطفلهم ، قمنا بتجميع عدة نقاط أدناه من البحث الذى يشرح كيف يمكن أن يؤثر اللقب على مظهر الطفل ، وإلى حد ما ، أنماطهم السلوكية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

بحث أجرته مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعيي خبرنا أن الصورة النمطية للمجتمع عن الاسم الأول يمكن أن تشكل مظهر الشخص في ثماني دراسات ، لوحظ أن المشاركين الذين عُرض عليهم بطاقات هوية مصورة لغرباء لم يلتقوا بهم من قبل تمكنوا من التعرف على أسمائهم الأولى على سبيل المثال ، أنت مقيم في الولايات المتحدة وتم عرض صورة لامرأة تدعى إميلي (لم يتم الكشف عن هذه المعلومات بعد). أسفل الصورة ، تم اقتراح أربعة أسماء محتملة: ديبورا وإميلي وميليسا وكلير. بناءً على افتراض أن الأسماء الأولى معتادة في الولايات المتحدة في وقت قريب من ولادتك ، يجب على المشاركين في هذه الدراسة اختيار الاسم الصحيح بنسبة 25 في المائة على الأقل من الوقت ، عن طريق الصدفة. والمثير للدهشة أن المشاركين قد خمّنوا بشكل صحيح الاسم الأول الحقيقي للشخص المصور في حوالي 35 إلى 40 في المائة من الوقت.

الآن ، إذا كان اسم إميلي يوحي بالشكل الذي قد تبدو عليه، فقد كان يُعتقد أيضًا أنه يجب على الكمبيوتر أيضًا تخمين اسمها الفعلي بدقة. وهذا اكتشاف رائع عبر عشرات الأسماء التي تم تجربتها. عندما تم إجراء تحليل كمبيوتر لحوالي 100000 مواطن فرنسي ، كان بإمكانه تخمين الاسم الأول للشخص بمعدل أعلى، كما أنتجت "خريطة حرارية" للأسماء.



الأسماء لها بعض الصور النمطية والتوقعات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بها. خلص فريق البحث إلى أن هذا ساعد المشاركين على تخمين الأسماء بشكل صحيح. على سبيل المثال ، في حين أن اسم "كاثرين" يبدو وكأنه شخص كان طالبًا جيدًا ، فإن "أليسون" تأتي بفكرة شخص مؤذ. ومن ثم ، فإن المواقف الاجتماعية تجاه الأسماء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أفكار حامل الاسم حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص. وهناك اعتبار آخر هنا وهو أن الناس يميلون أيضًا إلى تغيير مظهرهم الخارجي لتتناسب مع توقعات أسمائهم. حتى إجراء هذا البحث ، اعتقد علماء النفس أن الناس ينظرون إلينا على أننا أذكياء وجذابون وودودون من خلال مظهر وجهنا ومع ذلك ، فقد أضافوا أيضًا أن بعض العوامل تمنعك أيضًا من التخمين الصحيح لأسماء الأفراد. عندما نظر المشاركون إلى صور أشخاص خارج ثقافاتهم ، كانت فرص تحديد أسمائهم بشكل صحيح أقل بكثير. أضافت هذه الدراسة بُعدًا مهمًا لما يشكل شخصياتنا: ينعكس تصور الآخرين لاسمنا في وجوهنا.

إذا كنت تتساءل كيف يحدث ذلك ، فلدينا تفسير محتمل. عندما يتم تسمية الطفل ، هناك العديد من التوقعات الاجتماعية والتفاعلات والاستدلالات التي يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة الناس للطفل. هذا الموقف الاجتماعي المرتبط بالاسم والضغط الهائل على الشخص الذي يحمل هذا الاسم يمكن أن يصوغ كيف يرى الشخص نفسه أيضًا. يبدأون في اكتساب تلك الأنماط والتعبيرات المرتبطة عادةً بشخص يحمل اسمًا معينًا. على سبيل المثال ، يمكن لشخص يدعى أليسون أن يرتدي عطرًا معينًا أو يتبنى تسريحة شعر تتوافق مع الصورة النمطية التي تحملها الثقافة في أذهانهم.



بقدر ما يتعلق الأمر بالدراسات الشخصية ، فإن النبوءات التي تتحقق من تلقاء نفسها هي شيء لا بأس به. على سبيل المثال ، عندما قال شخص ما بشكل متكرر إنه جيد في شيء ما ، يبدأ في تصديقه مقارنة بالآخرين غير المكلفين. هذا مشابه تمامًا لنبوءة تحقق ذاتها حيث يبدأ الناس في محاكاة السمات التي يحملها المجتمع لأولئك الذين يشاركون نفس الاسم. إنه يظهر ميلنا إلى التمسك ببعض الصور النمطية الاجتماعية التي تنعكس على مظهر وجهنا. يمكن أن يحدث هذا بطرق مختلفة: تربط أنجلينا شعرها أو أن الاسم الأول مرتبط بشخص لديه عقل متفتح ، وبالتالي وجه أكثر انفتاحًا.