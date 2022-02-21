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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مغلوطة بقصد التشهير .."الأردن" يرد على تسريب حسابات الملك: الرصيد نتج عن بيع طائرة ترشيدا للنفقات

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

الديوان الملكي الأردني: 

الحسابات المسربة المتداولة للملك “مغلوطة”

الملك عبد الله ورث طائرتين وتم بيعهما واستخدام قيمتهما في عملية استبدال طائرات

 

رد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الاثنين، على تسريبات بنك "كريدي سويس"، أحد البنوك الأكثر شهرة في العالم، عقب كشف بيانات أكثر من 18 ألف حساب مصرفي، بينهم حسابات لملك الأردن عبدالله الثاني.

وقال الديوان الأردني في بيان: "تابع ديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة".

وتابع البيان: "التزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

وأكد أن "الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة".

وأشار البيان إلى أن ملك الأردن "ورث طائرتين عن المغفور له الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها العاهل الأردني حاليا".

وأضاف الديوان الملكي في الأردن: "نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية".

وشدد البيان على أن "الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها ملك الأردن عن المغفور له الملك الحسين، طيب الله ثراه".

وتابع: "أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فتم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للعاهل الأردني، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب".

وأكد الديوان الملكي أن "الأموال والأصول الخاصة بملك الأردن مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من 70 عاما".

وجدد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، حيث يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة، حسب البيان.

وذكر البيان الأردني أن "أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة".

يأتي ذلك بعد تسريب بيانات أكثر من 18 ألف حساب مصرفي في بنك "كريدي سويس" تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار، نشرتها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية التي تشاركت المعلومات مع مجموعة من 46 مؤسسة صحفية أخرى حول العالم.

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