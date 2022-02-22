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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1 |صور

باطلالة تتسم بالصرامة
باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1

استطاعت شركة إكسبيديشن ان تقدم مفهوم جديد ومميز لسيارات التخييم، ولكنها تأتي بإطلالة شديدة الصرامة، بعد ان ظهرت بهيكل خارجي اقرب إلى التمويهات العسكرية، مع وجود طائرة في خلفية الصور المقدمة من طراز F 117 نايتهاوك الشبح، لتأكد على هذا المفهوم، مع حزمة من التجهيزات الداخلية وعناصر الدعم لافراد طاقم تلك المركبة الخاصة لعشاق التخييم ايضا.

باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1 |صور 

باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1

 

تضم مركبة التخييم العديد من وسائل الراحة الخاصة بخدمات السفر ايضا، حيث تضم موقد طهي مزدوج، ومغسلة، ومطبخ صغير، مع ثلاجة حفظ سعتها 4.767 أقدام مكعبة تتسع لـ 135 ليترًا، مع وحدة استحمام منفصلة، ومرحاض، وحوض، مع خزانين للمياه بسعة 200 لتر، مع حزمة بطاريات كهربائية لتوليد الطاقة.

باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1 |صور 

كما تضم السيارة X برو 1 مكان مخصص للنوم يسع لـ 3 افراد، بينما ترتكز على ثلاثة أطوال لقواعد العجلات وهم، 3,400 مم، و 3,780 مم، و 4,175 مم، مع عجلات مميز تحمل نقوش بارز وغائرة مخصصة لخوض الصعاب على الطرق الوعرة مع زاوية دخول 37 درجة، مع جزء خلفي شديد الانحدار يمنح السيارة زاوية خروج تبلغ 27 درجة.

باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1 |صور 

أما عن الأداء الفني لمركبة التخييم إكسبيديشن X برو 1، فتستمد قوتها من محرك 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 177 حصانا، و 430 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة يدوي سداسي النقلات، أو من الممكن حصول عليها عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

باطلالة تتسم بالصرامة .. مركبة التخييم X برو 1 |صور 
X برو 1 التخييم X برو 1 مركبة التخييم اكسبيديشن شركة إكسبيديشن

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