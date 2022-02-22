تحديات الزيادة السكانية تتصدر الجولة الثانية من حوار المجتمع المدني

تحت عنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، في ظل عام المجتمع المدني، أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان الجولة الثانية للحوار مع عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وكانت قد عقدت الجولة الحوار في ثاني جلسات المجلس مع منظمات المجتمع المدني، صباح أمس، عبر تطبيق زووم برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمانة عضو المجلس محمد ممدوح مقرر أنشطة المجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء المجلس منهم السيدة سميرة لوقا والسيدة هدى راغب عوض والسادة عبدالجواد احمد وعزت إبراهيم علي مدي ساعتين عرضت الجمعيات الأهلية المشاركة لأنشطتها ورؤيتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تحديات الدولة المصرية

ومن جانبها، صرحت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاجتماع قد كشف ثراء تنوع الأنشطة وترابطها كما كشفت تحمس الجمعيات الاهلية، وخاصة تلك التي يقودها الشباب، للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وضمت المجالات المقترحة، التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن، وتحديات تغير المناخ، وتغير مفهوم السلم والأمن الدولي، وأهمية تحقيق السلام في منطقة المتوسط وضبط الهجرة وتنفيذ وثيقة الأخوة الإنسانية.

كما احتلت قضايا بناء القدرات وسيادة القانون والحوكمة والشفافية والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التعاون الدولي ومعاونة الدول النامية على مواجهة التحديات.

الجمعيات المشاركة

ومن الجمعيات التي شاركت في الاجتماع الاتحاد النوعي للممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الشباب المصري، مؤسسة نجمة للعمل البيئي، مؤسسة شباب المتوسط، مؤسسة إدراك للتنمية، مؤسسة أنامل مصرية، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة صناع الحياة، جمعية معاكم، مؤسسة الجيل الخامس، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على ان يعقد اجتماع تال بعد أسبوع لاستعراض البرامج التي ستقرر الجمعيات الأهلية القيام بتنفيذها في مختلف محافظات مصر.

سلسلة جلسات الحوار المجتمعي

والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار آلية التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة بهدف تعزيز التعاون في عام المجتمع المدني وكان قد عقد المجلس اجتماعاً سابقاً مع عدد آخر من الجمعيات في الخامس من فبراير الجاري .

ومن ناحية أخرى كانت السفيرة مشيرة خطاب قد اجتمعت بكل من سفير الاتحاد الأوروبي ومعاونيه، وسفيرة سويسرا وسفير فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وسفيرة النرويج، والسفير الأمريكي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثل الصليب الأحمر، كل على حدة، بمقر المجلس ولمست تحمسا كبيرا لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.