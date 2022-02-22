أخبار الفن: محمد الريفي يطلب العفو من والدته بعد مقاطعته .. وسمير صبري يغادر المستشفى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد بعض الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن محمد الريفي وسمير صبري و بسنت شوقي :

يبدو ان الازمات اصبحت تلاحق المطرب المغربي محمد الريفي وذلك بعد إصابته بمرض مجهول ؛ خرج ليواجه ازمه ومشكلات بين افراد عائلته وزوجته .

علم صدى البلد ان الفنان سمير صبري غادر المستشفى بعد إجرائه لبعض الفحوصات الطبية صباح اليوم .



أعلن الإعلامي أنس بوخش، عن استضافته للفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في الحلقة القادمة من برنامج ABtalks.



انتشر مقطع فيديو للفنان المغربي محمد الريفي ؛ وهو حالة صعبة للغاية ؛ حيث كان يصرخ ويبكي بصوت عال في أحد شوارع المغرب قائلا: أمي يا ربي أمي.



خرجت الفنانة اللبنانية قمر عن صمتها للمرة الاولى وأعلنت عن هوية أبو ابنتها لونا ؛ وذلك بعد اتهامها بالانجاب بدون زواج .