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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محمد الريفي يطلب العفو من والدته بعد مقاطعته .. وسمير صبري يغادر المستشفى

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد بعض الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن محمد الريفي وسمير صبري و بسنت شوقي :


اتهموها بالسحر والشعوذة.. القصة الكاملة لأزمات زوجه محمد الريفي وعائلته

يبدو ان الازمات اصبحت تلاحق المطرب المغربي محمد الريفي وذلك بعد إصابته بمرض مجهول ؛ خرج ليواجه ازمه ومشكلات بين افراد عائلته وزوجته .


غادر المستشفى..تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد إجراء فحوصات طبية.. خاص

 

علم صدى البلد ان الفنان سمير صبري غادر المستشفى بعد إجرائه لبعض الفحوصات الطبية صباح اليوم .


بسنت شوقي باكية: الناس بتشوف الحاجات الصغيرة بس


أعلن الإعلامي أنس بوخش، عن استضافته للفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في الحلقة القادمة من برنامج ABtalks.


والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يصرخ في شوارع المغرب.. فيديو


انتشر مقطع فيديو للفنان المغربي محمد الريفي ؛ وهو حالة صعبة للغاية ؛ حيث كان يصرخ ويبكي  بصوت عال في أحد شوارع المغرب  قائلا: أمي يا ربي أمي.


بعد اتهامها بالإنجاب بدون زواج..اللبنانية قمر تفجر مفاجأة وتكشف هوية والد ابنتها


خرجت الفنانة اللبنانية قمر عن صمتها للمرة الاولى وأعلنت عن هوية أبو ابنتها لونا ؛ وذلك بعد اتهامها بالانجاب بدون زواج .

محمد الريفي سمير صبري بسنت شوقي الفنان محمد فراج قمر

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