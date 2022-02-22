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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كثافات في عدة طرق .. تعرف على حالة المرور اليوم الثلاثاء 22-2-2022 |فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 22-2-2022 .

قال عاصم الشندويلي، مراسل صباح البلد، إن هناك كثافات مرورية في كثير من المناطق، خاصة المناطق التي يتواجد بها المدارس والجامعات، ولكن هناك وجود مكثف من رجال المرور لمحاولة إحداث سيولة مرورية بالشوارع إلى حد ما.

وأوضح مراسل صباح البلد أن الشوارع المتجهة على طريق الدائري إلى ميدان الرماية وطريق الواحات يوجد بها سيولة مرورية، وأيضاً الطرق المعاكسة أي المتجهة من الرماية والبوابات إلى الطريق الدائري.

وتابع عاصم الشندويلي أن الشوارع المتجهة من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى الدائري، يوجد بها سيولة مرورية، بالإَضافة إلى كوبري روض الفرج، معقباً: "هذا الكوبري هو الحل البديل للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى وسط العاصمة وشبرا".

ونوه مراسل صباح البلد أن محور 26 يوليو يوجد به كثافات مرورية ولكن الطريق يسير بشكل مُرضي، مشيراً إلى أن باقي الطرق والاتجاهات يوجد بها سيولة مرورية.

حالة المرور برنامج صباح البلد قناة صدي البلد الصحفي أحمد حمدى مراسل صباح البلد

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