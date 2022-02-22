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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لأرخص هاتف رائد من فيفو

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات جبارة لأرخص هاتف رائد من فيفو

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إصدار أرخص هاتف  Vivo X80 SE ضمن سلسلة Vivo X80، حيث سيكون أرخص هاتف رائد لها، ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.  

وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف فيفو Vivo X80 SE سيأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.2  بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FHD، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف فيفو Vivo X80 SE كاميرا ثلاثية خلفية تأتى الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع من نوع ماكرو بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف فيفو Vivo X80 SE بمعالج قوي من نوع Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك مع رسومات Mali-G710 أو معالج Snapdragon 8 Gen 1  من شركة كوالكوم، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وسيحتوي هاتف فيفو Vivo X80 SE على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، مع نظام تشغيل Android 12.  
 

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