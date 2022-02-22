الشاي الأخضر.. أكثر المشروبات فائدة ونسفا للدهون

يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض، الشاى الأخضر محمل بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية ، والتي قد تشمل:

تحسين وظائف المخ

فقدان الدهون

الحماية من السرطان

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

قد يكون هناك المزيد من الفوائد الصحية المحتملة.

فيما يلي 10 فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر، بحسب ما نشره موقع هيلثي.



1. يحتوي نبات الشاي الأخضر على مجموعة من المركبات الصحية

الشاي غني بالبوليفينول ، وهي مركبات طبيعية لها فوائد صحية ، مثل تقليل الالتهاب والمساعدة في مكافحة السرطان.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة كاتشين تسمى epigallocatechin-3-gallate (EGCG) . يعتبر الكاتيكين من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد على منع تلف الخلايا وتوفر فوائد أخرى.

يمكن أن تقلل هذه المواد من تكوين الجذور الحرة في الجسم ، وتحمي الخلايا والجزيئات من التلف. تلعب هذه الجذور الحرة دورًا في الشيخوخة والعديد من أنواع الأمراض.

EGCG هو أحد أقوى المركبات الموجودة في الشاي الأخضر. اختبرت الأبحاث قدرتها على المساعدة في علاج الأمراض المختلفة. يبدو أنه أحد المركبات الرئيسية التي تعطي الشاي الأخضر خصائصه الطبية.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على كميات صغيرة من المعادن التي يمكن أن تفيد صحتك.

حاول اختيار علامة تجارية عالية الجودة للشاي الأخضر ، لأن بعض العلامات التجارية الأقل جودة يمكن أن تحتوي على كميات زائدة من الفلورايد (3مصدر موثوق).

ومع ذلك ، حتى إذا اخترت علامة تجارية أقل جودة ، فإن الفوائد لا تزال تفوق أي مخاطر.





2. يحسن وظائف المخ

يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكنها كافية لإحداث تأثير. كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية L-theanine ، والتي يمكن أن تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتحسين وظائف المخ.



3. يزيد من حرق الدهون

إذا نظرت إلى قائمة المكونات الخاصة بأي مكمل لحرق الدهون ، فمن المحتمل أن يكون الشاي الأخضر موجودًا هناك.

هذا لأنه ، وفقًا للبحث ، يمكن للشاي الأخضر أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل الأيض.

في إحدى الدراسات التي شملت 10 رجال أصحاء ، أدى تناول مستخلص الشاي الأخضر إلى زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة بنسبة 4٪. في حالة أخرى شملت 12 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة ، زاد مستخلص الشاي الأخضر من أكسدة الدهون بنسبة 17٪ ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا

قد يحسن الكافيين أيضًا الأداء البدني عن طريق تعبئة الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها للاستخدام كطاقة،

قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.



4.يحتوي الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة

قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، يحدث السرطان بسبب النمو غير المنضبط للخلايا، إنه أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

أظهرت الأبحاث أن الضرر التأكسدي يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة ، بما في ذلك السرطانات. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من أضرار الأكسدة،الشاي الأخضر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة القوية، ربطت الأبحاث بين مركبات الشاي الأخضر وانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك الدراسات التالية:

سرطان الثدي. وجدت مراجعة شاملة للدراسات القائمة على الملاحظة أن النساء اللائي شربن كمية كبيرة من الشاي الأخضر كان لديهن خطر أقل بنسبة 20-30 ٪ تقريبًا للإصابة بسرطان الثدي ، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء،

سرطان البروستات. لاحظت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يشربون الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم.

سرطان قولوني مستقيمي. أظهر تحليل 29 دراسة أن أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة بنسبة 42٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تشير العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن شاربي الشاي الأخضر أقل عرضة للإصابة بأنواع عديدة من السرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث عالية الجودة لتأكيد هذه التأثيرات.

للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية ، تجنب إضافة الحليب إلى الشاي. تشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل من قيمة مضادات الأكسدة في بعض أنواع الشاي.



5. الشاى الأخضر يحمي الدماغ من الشيخوخة



لا يستطيع الشاي الأخضر فقط تحسين وظائف المخ على المدى القصير ، بل قد يحمي عقلك أيضًا مع تقدمك في العمر.

مرض الزهايمر هو مرض تنكسي عصبي شائع وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف عند كبار السن.

مرض باركنسون هو مرض عصبي شائع آخر وينطوي على موت الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ.

تظهر العديد من الدراسات أن مركبات الكاتشين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن يكون لها تأثيرات وقائية مختلفة على الخلايا العصبية في أنابيب الاختبار والنماذج الحيوانية ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف





6. يقلل من رائحة الفم الكريهة





يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.