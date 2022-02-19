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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 فوائد للشاي الأخضر.. إنقاص الوزن والوقاية من السرطان أبرزها

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لشرب الشاي الأخضر

يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات الصحية، ويمكن لتناولها بشكل يومي أن يحمل العديد من الفوائد الخفية لأجسامنا، وذلك لأن الشاي الأخضر محمل بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية.

 

فوائد غير متوقعة لشرب الشاي الأخضر



ومن أبرز فوائد مضادات الأكسدة التي يحتويها الشاي الأخضر تحسين وظائف المخ، وفقدان الدهون، والحماية من السرطان، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وهناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى المحتملة.
 

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 فيما يلي سنقوم بذكر 10 فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر، وفقا لما نشر في موقع googleweblight، وتشمل :
 

-  يحتوي على مركبات صحية نشطة بيولوجيا :
الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، بما في ذلك مادة كاتشين تسمى EGCG. يمكن أن يكون لهذه المواد المضادة للأكسدة تأثيرات مفيدة متنوعة على الصحة.

-  يحسن وظائف المخ :
يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة، لكنها كافية لإحداث تأثير. كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية L-theanine ، والتي يمكن أن تعمل مع الكافيين لتحسين وظائف المخ.

-  يزيد من حرق الدهون :
قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.

-  يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان :
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من السرطان. تظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

- يحمي الدماغ من الشيخوخة :
يمكن أن يكون المركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الدماغ، مما يجعلها قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف ، وهو اضطراب تنكسي عصبي شائع لدى كبار السن.

 

فوائد غير متوقعة لشرب الشاي الأخضر


- يقلل من رائحة الفم الكريهة :
قد يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.

-  يساعد في منع مرض السكري من النوع 2 :
تظهر بعض الدراسات الخاضعة للرقابة أن الشاي الأخضر، قد يسبب انخفاضًا طفيفًا في مستويات السكر في الدم، قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية :
الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وكذلك يحمي جزيئات LDL من الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يساعد على إنقاص الوزن :
وتظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن، وقد يكون فعالاً بشكل خاص في تقليل دهون البطن الخطيرة.

- يساعد على العيش لفترة أطول :
وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر قد يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يشربونه.

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