دراسة تكشف عن ارتباط نوع شائع من الشاي بخطر الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في العالم ، ويحتل المرتبة الثانية بعد الماء، يشرب مئات الملايين من الأشخاص الشاي ، وتشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر على وجه الخصوص له فوائد صحية عديدة.

تشير الدراسات السريرية المبكرة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي ، وخاصة الشاي الأخضر ، قد تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان، ولكن يعتقد الباحثون أيضًا أن مادة البوليفينول تساعد في قتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو.

ويتكون الشاي الأخضر من أوراق غير مختمرة ويقال أنه يحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة القوية التي تسمى بوليفينول، مضادات الأكسدة هي مواد تحارب الجذور الحرة ، وتضر بالمركبات في الجسم التي تغير الخلايا ، وتتلف الحمض النووي ، بل وتسبب موت الخلايا، يعتقد العديد من العلماء أن الجذور الحرة تساهم في عملية الشيخوخة ، فضلاً عن تطور عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

ويمكن لمضادات الأكسدة ، مثل البوليفينول في الشاي الأخضر ، أن تحيد الجذور الحرة وقد تقلل أو حتى تساعد في منع بعض الأضرار التي تسببها.

المصدر mountsinai