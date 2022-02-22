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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح تطوير مدرج بكلية العلوم بالتعاون مع شركة تيتان للأسمنت

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، تطوير مدرج بكلية العلوم وذلك بالتعاون بين الجامعة وشركة تيتان للأسمنت وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك لدعم مشروع تأهيل طلاب كلية العلوم، بالإضافة إلى تفقد معمل جاري تجهيزه بأحدث الأجهزة في برنامج تطوير المهارات الأكاديمية والعملية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خميس رئيس قطاع الصناعة بالإنابة عن المهندس خالد بدوي  رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان للأسمنت، والمهندس أحمد أبو العنين رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس حسام مصطفي مدير مصنع بنى سويف، والأستاذ توني عثمان مدير إدارة العلاقات العامة بالمجموعة، والدكتور حماده محمد عميد كلية العلوم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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وتجول الدكتور منصور داخل المدرج الجديد يرافقه ممثلي إدارة الشركة وأعضاء هيئة التدريس موجهاً الشكر لما بذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية داخل كلية العلوم مؤكداً أن هناك عدداً من البروتوكولات مع شركة تيتان للأسمنت في إطار دعم  المشاركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني الصناعية، لتهيئة وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل دائماً على توفير خبراء متخصصين لتدريب الطلاب أثناء الإجازات سواء نصف العام أو الصيفية في مجالات الأمن الصناعي والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية والمهارات الفردية، وإدارة الجودة ونظم اعتمادات شهادات الأيزو، والمعدات المستخدمة في المرافق بالمصانع، والمحاسبة، والمبيعات والتسويق بالتعاون مع الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف  توني عثمان أن المدرج الجديد تم تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا المتاحة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لطلاب كلية العلوم حتى يكتسبوا الكثير من المهارات والخبرات الفنية والعملية والتي تساعدهم بصورة كبيرة بعد التخرج على الالتحاق بسوق العمل، مثنيناً على الدعم الكبير بين جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة المجموعة والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.
 

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