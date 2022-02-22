استشاري: فيروس كورونا يؤثر سلبياً وبشكل مباشر على الكبد والمخ والرئة

قال الدكتور حسني محمد حسن سلامة، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، إن هناك علاقة بين فيروس كورونا وأمراض الكبد، معقباً: "الاثنين بيأثروا على بعض، حيث إن فيروس كورونا يصيب الكبد بأشكال مختلفة .. ومريض الكبد عندما يُصاب بفيروس كورونا فإنه يصاب بطريقة مختلفة وتكون الأعراض مختلفة أيضاً".

وأضاف حسني محمد حسن سلامة خلال لقائه مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "أخبار مصر"، أن فيروس كورونا يؤثر على كثير من الأعضاء، والفيروسات بصفة عامة تؤثر على الكبد، مثل فيروس الالتهاب الكبدي حيث يؤثر بشكل مباشر على الكبد.

ونوه أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن فيروس كورونا يؤثر على المستقبلات، الموجودة في جميع أعضاء الجسم، ابتداءاً من الرئة "المدخل الرئيسي لفيروس كورونا"، ثم الجهاز التنفسي العلوي، ثم الجهاز التنفسي السُفلي، ثم ينتشر في الدم، حيث يذهب إلى المستقبلات الموجودة على الأوعية الدموية، ويتسبب في حدوث تجلطات.

وتابع حسني محمد حسن سلامة أنه ينتقل بعد ذلك إلى المستقبلات الموجودة على الكبد، والمستقبلات الموجودة على الكلى، ثم المستقبلات الموجودة على المخ، مشيراً إلى أن المتعافين من فيروس كورونا يعانون من صعوبة في التفكير.