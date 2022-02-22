أضرار أكل الفراخ البيضاء.. زيادة الوزن أبرزها

تبحث الكثير من السيدات عن أضرار أكل الفراخ البيضاء لأنها من أكثر أنواع اللحوم المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الأذواق.

وما يدفع النساء للبحث عن أضرار أكل الفراخ البيضاء أنه في السنوات الماضية زادت التحذير من أضرارها الصحية .

وترغب النساء في معرفة أضرار أكل الفراخ البيضاء بالتحديد لأنها من أكثر أنواع الدواجن المستخدمة فى عمل الكثير من الأطباق الشهية خاصة المشاوي وفي نفس الوقت تريد أن تطمئن على صحة أفراد أسرتها لذا ترغب في معرفة حقيقة ما يشاع عن أضرار أكل الفراخ البيضاء.

نقدم لكم فى هذا التقرير أهم أضرار أكل الفراخ البيضاء وفقا لما جاء في موقع “ تايمز أوف أنديا ”



الفراخ البيضاء فى حد ذاتها ليست ضارة ولكن تربيتها بشكل سئ يمكن أن يضر صحة الإنسان لذا نعرض لكم أضرار أكل الفراخ البيضاء غير مضمونة المصدر، وهى:

المسالك البولية



تبين أن الدجاج الذي يحتوي على سلالة معينة من الإشريكية القولونية يؤدي إلى مجموعة واسعة من العدوى ، بما في ذلك عدوى المسالك البولية ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio .

استمرت الدراسة الطولية لمدة عام واحد ، قام خلالها الباحثون بتحليل الدجاج بالتجزئة والديك الرومي واللحوم المشتراة من سلاسل محلات البقالة الكبرى.

وفقًا لما ذكرته Science Daily، وجد الفريق الإشريكية القولونية في ما يقرب من 80٪ من 2452 عينة اللحوم وفي 72٪ من عينات البول والدم الإيجابية من المرضى"، وكانت هذه السلالة نفسها من الإشريكية القولونية التي وجدت أيضًا أنها تسبب التهابات المسالك البولية.

من المهم البحث عن دجاج "تمت تربيته بدون مضادات حيوية" في قسم اللحوم لضمان عدم تعرضك لأية مخاطر الإصابة بأمراض.

المسالك البولية

زيادة الوزن

من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الدجاج بانتظام زيادة الوزن وعدد من المواد الغذائية مثل دجاج برياني ، دجاج بالزبدة ، دجاج مقلي وغيرها الكثير هي مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جدًا ومن الجيد تمامًا تناولها من حين لآخر ، لكن الاستهلاك المنتظم سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوزن وقد يتسبب أيضًا في ارتفاع الكوليسترول.

وجدت دراسة صغيرة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن لحم الدجاج الأبيض زاد من مستويات الكوليسترول الضار LDL بنفس الطريقة التي تعمل بها اللحوم الحمراء ويمكن أن يكون لهذا أيضًا تأثير مباشر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لـ Harvard Health ، كان هناك عدد من القيود على هذه الدراسة: "حجم الدراسة ، 113 مشاركًا ، كان صغيرًا ؛ كانت المدة قصيرة (16 أسبوعًا فقط) ؛ وكان هناك معدل مرتفع نسبيًا لتسرب المشاركين. "

لذلك ، على الرغم من أن الدراسة صحيحة وذات سمعة طيبة ، إلا أن هناك بالتأكيد حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع.

زيادة الوزن

الصدور الملوثة بالبكتيريا



قد تأكل دجاجًا ملوثًا بالبكتيريا 97٪ من صدور الدجاج التي تم اختبارها بواسطة Consumer Reports تحتوي على بكتيريا ومن الممكن أن تسبب هذه البكتيريا المرض.

حللت دراسة 2014 أكثر من 300 صدور دجاج نيئة تم شراؤها من متاجر البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والبكتيريا التي وجدت في غالبية صدور الدجاج كانت مقلقة على أقل تقدير.

"أكثر من نصف العينات احتوت على ملوثات برازية وحوالي نصفها كانت تحتوي على بكتيريا واحدة على الأقل كانت مقاومة لثلاثة أو أكثر من المضادات الحيوية التي يتم وصفها بشكل شائع" ، وفقًا لتقارير المستهلك، وإنه بالتأكيد شيء يجب أن تكون على دراية به في المرة القادمة التي تتوجه فيها إلى قسم الدواجن في السوبر ماركت.

