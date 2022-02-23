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محافظات

محافظ الغربية يباشر إنجاز المشروعات ويشدد علي انضباط المقاولين والشركات المنفذه

خير بلدنا..4 مليارات جنيه إجمالي مشروعات حياة كريمة بالغربية

صدى البلد

شهدت قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار تنفيذ عشرات من المجمعات الخدمية الزراعية والاجتماعية والصحية ضمن فعاليات مبادرة حياه كريمة للتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.
وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية أن  المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 م وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 م  حيث يتم تنفيذ 727 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

في المقابل يجري الدكتور طارق راشد رحمي  محافظ الغربية سلسله من الجولات الميدانية اليومي لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى حيث تفقد المشروعات الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب.

كما تفقد محافظ الغربية  في قرية نهطاي (مدرسة طلبة السايح،مدرسة نهطاي الإعدادية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، ترعة القائم، وحدة طب الأسرة، محطة المياه وترعة العطف).

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ويزور محافظ الغربية في قرية تفهنا العزب (مجمع الخدمات الحكومية ، نقطة الإسعاف، ترعة الساحل، مركز تنمية الأسرة، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب).
من ناحية أخري باشر محافظ الغربية، انطلاق أولى فعاليات مبادرة "التعليم حياة"، بقرية نهطاى مركز زفتى، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب توعية الطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا الرقمية والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة "تعليمي". 
وأشاد محافظ الغربية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال إتاحة التعليم الرقمي داخل عدد من المدارس  في قرى حياة كريمة، مع رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكات المحمول والذي يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي كأحد أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

وكشف  "رحمي" محافظ الغربية أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والبيئية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إلى جانب مشروعات المبادرة.

في ذات السياق أوضحت   الدكتورة زينب سامي  منسقة مؤسسة حياة كريمة أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات بمحافظة الغربية لمدة عشرون يوماً  بمدارس وشوارع قرى حياة كريمة داخل مركز زفتى، وذلك طبقا للبرتوكول الموقع بين  مؤسسة حياة كريمة  ومؤسسة فودافون التي تقوم بدورها بتجهيز  المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمي عبر منصة " تعليمي" يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب والمعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة في التعليم.

وأضافت هبة الشرقاوي عضو  المؤسسة، أن محافظة الغربية وهي أول  محافظة يتم تطبيق المبادرة بها، سيعقبها 5 محافظات أخرى  هي " القليوبية وبني سويف والبحيرة وسوهاج " ، حيث تم تجهيز 20 مدرسة بعدد 200 جهاز كمبيوتر و20 راوتر ومودم إلى جانب تجهيز المعامل بالأدوات اللازمة داخل قرى مركز زفتى.
شارك في تنظيم الفعالية متطوعي مؤسسة حياة كريمة وفريق متطوعي محافظة الغربية.

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