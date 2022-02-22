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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا تتفقان على استهداف كيانات روسية تمول نهج بوتين العدواني

ماكرون وجونسون
ماكرون وجونسون

أعلن مكتب الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على ضرورة مواصلة العمل على استهداف أفراد وكيانات روسية تمول النهج العدواني للرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم جونسون بعد أن تحدث رئيس الوزراء مع ماكرون عبر الهاتف: "اتفق الجانبان على أنهما بحاجة إلى مواصلة العمل بخطى ثابتة لاستهداف الأفراد والكيانات الروسية التي تمول نهج الرئيس بوتين".

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وأكد جونسون وماكرون أن أفعال روسيا لا تهدد فقط سيادة أوكرانيا وإنما هي هجوم صارخ على الحرية والديمقراطية.

وكان قصر الإليزيه، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة من الاتصالات للتأكيد على وحدة المواقف تجاه روسيا بعد اعتراف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بانفصال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وصادق بوتين، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على الاعتراف بانفصال بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وأكد بوتين، اليوم، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، حسبما نقلت شبكة “العربية”.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين: "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية.. هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

وأضاف: "نسعى مع أذربيجان لتحقيق الاستقرار في منطقة بحر قزوين".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، اعترف أمس الإثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

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