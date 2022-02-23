في 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون

بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون برجيم مثالى بسيط لنسف الكرش و دهون البطن العنيدة بسرعه إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وإنقاص الوزن 3 أسابيع يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
الأسبوع الأول
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سنأو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الأسبوع الثاني
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب جنزبيل والمريمارية
الأسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات.. 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
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كوب زبادى بالليمون
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة