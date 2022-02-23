في 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون



بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون برجيم مثالى بسيط لنسف الكرش و دهون البطن العنيدة بسرعه إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وإنقاص الوزن 3 أسابيع يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة



قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سنأو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

الأسبوع الثاني



الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت +توست سن

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب جنزبيل والمريمارية



الأسبوع الثالث



الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات.. 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه



سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

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كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

