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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون

صدى البلد


بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون برجيم مثالى بسيط لنسف الكرش و دهون البطن العنيدة بسرعه إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وإنقاص الوزن  3 أسابيع  يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول


الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين
ثمرة فاكهة
 

 قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سنأو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

 

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنسف الدهون

رجيم سحري يفقد الشخص 30 كيلو في 12 أسبوعا

الأسبوع الثاني 


الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب جنزبيل والمريمارية
 

الأسبوع الثالث


الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات.. 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

سناك بعد الغذاء  ساعتين
ثمرة فاكهة
قرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديوالعشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
 

رجيمات حرق الكرش دهون البطن دهون البطن العنيدة الكيلوجرامات الزائدة

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