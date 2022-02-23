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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أثناء اختبارها .. ظهور بي ام دبليوM2  موديل 2023

بي ام دبليو M2 2023
بي ام دبليو M2 2023

أعلنت منذ فترة شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقى بى ام دبليو BMW ، عن تجهيزها لاصدار M240i من السيارة طراز M2  موديل 2023 ، ولكن لم تنتظر عدسات المصورين التجسسية لتلتقط لها صورة تجسسية جديدة تظهر لنا عن تفاصيلها .

بي ام دبليو M2 2023

وتظهر السيارة بي ام دبليو M2 2023 إصدار M240i ، بمصابيح أمامية مختلفة لم تعد نحيفة أثناء اقترابها من الشبك الأمامي، كما يحتوي الشبك على شرائح أفقية .

بالاضافة الى مآخذ هواء مربعة وشبك سفلي بتصميم أكثر استقامة تحيط بها فتحات إضافية، و مصد أمامي معاد تصميم، و مصد خلفي معاد تصميمه يستوعب العوادم الرباعية كبيرة الحجم .

و تتميز السيارة بمرايا جانبية M وجناح خلفي صغير، كما تتميز ، ويُتوقع أن تحصل على جنوط مقاس 19 بوصة قياسياً لاستيعاب المكابح الأكبر للتعامل مع القوة الإضافية.

بي ام دبليو M2 2023

كما تمكنت الصور التجسسية من الكشف عن المقصورة الداخلية للسيارة بي ام دبليو M2 2023 إصدار M240i ، والتى تحتوى على لوحة قيادة جديدة لاستضافة نظام iDrive 8 بشاشاته، كما تتميز بمقاعد رياضية تعانق الجسد، ومستويات زخرفة عادية .

بي ام دبليو M2 2023

كما تتوفر السيارة بي ام دبليو M2 2023 إصدار M240i،  بنظام دفع خلفي، وقوة 400 حصان على الأقل في الإصدار الأساسي على أن تتوفر بنسخة أعلى أداءً بقوة أكثر بـ 30 حصان تقريباً، وتتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات قياسي مع توفر ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري بثمانية سرعات.

بي ام دبليو M2 2023

وكانت قد أوضحت شركة بي ام دبليو ، بان السيارة M2 2023 إصدار M240i ، سيتم تدشينها في الأشهر المقبلة قبل أن يبدأ إنتاجها في ديسمبر في مصنع سان لويس بوتوسي في المكسيك، ومن المحتمل أن تقوم بي ام دبليو بإثراء تشكيلة M2 بإصدارات أكثر قوة مثل الإصدارات المحدودة CS وCSL.

بي إم دبليو BMW M240i بي ام دبليو M2 2023

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