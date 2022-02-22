يوفنتوس يتقدم على فياريال بهدف مبكر في دوري أبطال أوروبا

عن طريق فلاهوفيتش

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه فياريال الإسباني بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دوسان فلاهوفيتش لم يُمهل فياريال سوى 32 ثانية فقط ليعلن عن نفسه بتسجيله الهدف الأول لـ يوفنتوس بعد تلقيه تمريرة رائعة من دانيلو، ليطلق تسديدة قوية في الشباك.

بعد ذلك كثف لاعبو فياريال من محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وقاموا بتهديد مرمى يوفنتوس في أكثر من مناسبة، لكن دون هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو توريس - ألفونسو بيدرازا

خط الوسط: إيتيان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: صامويل شوكويزي - ألبيرتو مورينو - أرنوت دانجوما

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال كالآتي:

في حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كواردرادو - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - ويستون ماكيني

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألفارو موراتا.