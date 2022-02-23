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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا لـ دنيا عبدالعزيز بعد عقد قرانها: «ربنا يسعدكم ويهنيكم»

حفل زفاف دنيا عبد
حفل زفاف دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا، صورة رفقة الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها من عقد القران، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وكتبت: "ألف مبروك عقد قران حبيبتي القمر دنيا عبد العزيز ومصطفى  ربنا يسعدكم و يهنيكم يا رب كل ايامك فرح حبيبتي وعقبال كل البنات".


واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، أمس الثلاثاء بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.


وظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة بأنه “أبويا اللي اخترته”.


وحرص الفنان رشوان توفيق على حضور عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز الذى أقيم أمس، وكل من الفنان محمد الشقنقيرى ومصمم الأزياء هانى البحيرى والمؤلف مجدى صابر .


وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.

 

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دنيا عبد العزيز الاستعراضية دينا مصمم الأزياء هاني البحيري عقد القران حسابها الشخصي

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