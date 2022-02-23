عمرو محمود ياسين يهنئ دنيا عبدالعزيز بعقد قرانها

هنّأ الفنان عمرو محمود ياسين، الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب عمرو محمود ياسين عبر "انستجرام" قائلًة: "الف مبروك لاختى الغالية دنيا وحبيبي واخويا الغالي مصطفى ربنا يسعدك ويفرح قلوبكم".



واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، أمس الثلاثاء بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.



وظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة بأنه “أبويا اللي اخترته”.



وحرص الفنان رشوان توفيق على حضور عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز الذى أقيم أمس، وكل من الفنان محمد الشقنقيرى ومصمم الأزياء هانى البحيرى والمؤلف مجدى صابر .



وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.



