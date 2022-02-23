عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق إلى الكويت

مجلس الأمن يغلق ملف
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق إلى الكويت

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا، أنهى بموجبه رسميا، تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق إلى الكويت في 1990"، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وقال مجلس الأمن إنه قرر "إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها"، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وحسب القرار الذي صاغته بريطانيا، فإن مجلس الأمن "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

من جانبه، رحب وزير خارجية العراق فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أن "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".

مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة عسكرية لـ الكويت

برهم صالح من بينهم.. 33 مرشحا لـ رئاسة العراق

وأضاف الوزير العراقي أن بلاده "تفتح صفحة جديدة.. حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".

كما أشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".

يشار إلى أن اللجنة تأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

مجلس الأمن الكويت العراق تعويضات العراق للكويت غزو الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

موضوعات متعلقة

برهم صالح من بينهم.. 33 مرشحا لـ رئاسة العراق

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

ترشيحاتنا

مصير موظف اختلس مليون جنيه في سوهاج

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

نقيب المأذونين : 88% من نسبة الطلاق تتم في المحاكم خلعا..فيديو

لماذا كان الإسراء والمعراج ليلا ؟

معرض أجندة 2022.. مساحة حرة لإبداع 155 فنانا مصريا

كرم جبر: مشهد عروس الإسماعيلية وحنين حسام أكثر ما أزعجني| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ