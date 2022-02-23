كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد والدها: اشتقت لك كثيرا

احتفلت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بعيد ميلاد والدها، بصورة لهما من الذكريات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتبت كيم كاردشيان قائلة "عيد ميلاد سعيد مع والدي! التقطنا هذه الصورة في هذا اليوم الذي يحتفل بعيد ميلاده في المطعم الأرمني عام 1998. ولد في 2.22.44 واليوم أصبح الملاك رقم 2.22.22.



واضافت "أنا بالتأكيد أشعر بالملائكة في كل مكان وأشعر بك طوال الوقت. شكرًا لك دائمًا على توجيهنا وحمايتنا جميعًا. بالتأكيد احتفل بك اليوم يا أبي. اشتقت لك كثيرا جدا".



أكدت الممثلة جوليا فوكس إنفصالها عن مغني الراب الأمريكى كاني ويست، وسط محاولاته للعودة لزوجته السابقة كيم كاردشيان، حيث أكد وكيل أعمال جوليا فوكس انفصالها عن كاني عبر شبكة فوكس نيوز قائلا :"تظل جوليا وكاني صديقين ومتعاونين، لكنهما لم يعودا معا".



وفاجأ المغني الاميركي ​كاني ويست​ الجمهور بنشره مجموعة صور لزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كاردشيان​ مع أطفالهما عبر حسابه بموقع انستجرام متمنيا أن تعود الأسرة مرة أخرى .

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية في البداية نبأ عن النجم العالمي كاني ويست بأنه اشترى منزلاً بقيمة 4.5 مليون دولار، يقع بالقرب من منزل كيم كاردشيان، مؤكدين رغبته في التواجد بجانبها هي وأولاده.

وتمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وأحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

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