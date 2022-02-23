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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حزمة ترقيات جديدة لـ فولكس فاجن ID4" موديل 2022

فولكس فاجن ID4
فولكس فاجن ID4

تدخل سيارة  فولكس فاجن  ID.4  الكهربائية التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ  SUV عامها الثاني مع بعض التغييرات الخاصة بموديل سنة 2022، من أهمها زيادة النطاق وبعض الميزات الجديدة لتحسين سرعة وطريقة الشحن.

 أكدت فولكس فاجن أيضًا أنها ستبدأ في بناء سيارات ID.4 في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام وشرحت بالتفصيل مدى الاختلاف بين المركبات الحالية الصادرة في أوروبا و طرازات فولكس فاجن ID.4 2023 التي سيتم بناؤها قريبًا في مصنع فولكس فاجن في تشاتانوغا بولاية تينيسي. 

قال "سكوت كيو "، الرئيس التنفيذي لشركة  فولكس فاجن  فرع الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشركة تهدف في النهاية إلى إطلاق إصدار أرخص ثمنا من ID.4 الحالية مع حزمة بطاريات أصغر، ومن المتوقع أن  تبدأ من 35 ألف دولار.

فولكس فاجن ID4

بالنسبة لموديلات سنة 2022 ، ارتفعت الأسعار بمقدار 765 دولارًا أمريكيًا في جميع مستويات التجهيز  لـ ID.4 ، والتي تتراوح من 41،955 دولارًا أمريكيًا لمستوى تجهيز Pro ذو الدفع الخلفي، إلى 50،135 دولارًا أمريكيًا لمستوى تجهيز Pro S. انتهت فئة التجهيز first edition الخاصة بموديل 2021 لكن مع استخدام نفس مجموعة النقل في الطرز الأخرى، حيث تحتوي مستويات تجهيز الدفع الخلفي RWD على محرك كهربائي واحد ينتج 201 حصان بينما نماذج الدفع الكلي ترفع هذا الرقم إلى 295 حصانًا بفضل محركاتها المزدوجة.

 

تتمتع موديلات 2022 من ID4 أيضًا بشاحن أكثر قوة يمكنه الشحن عند 135 كيلو وات في محطات الشحن السريع بالتيار المستمر. سيأتي تحديث عبر الهواء في وقت لاحق من هذا العام مقدما حزمة ترقيات إضافية منها ميزة التعليق التلقائي ونظام Plug & Charge الذي يسهل الشحن في محطات الشحن السريع Electrify America التابعة لمجموعة  فولكس فاجن  الألمانية، كما أنها ستضيف 20 ميل إضافي على النطاق ليبلغ 280 ميل في الشحنة الواحدة في السيارات ذات الدفع الخلفي، أما بالنسبة للدفع الكلي ستكون بنطاق تشغيلي 245 ميل لفئة pro s و 251 ميل لفئة pro.

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