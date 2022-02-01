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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

تسريبات جديدة لمقصورة
تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024

ظهرت النسخة فولكس فاجن ID باز 2024 في العديد من المناسبات بأوقات سابقة، سواء كانت عبر اخبار متداوله، أو توقعات بشأن قوتها وامكانياتها الفنية، إلى جانب ظهورها منذ ايام داخل احد محطات امداد الوقود عندما شاهدها احد الاشخاص اثناء شحن سيارته والتي كانت من طراز تسلا S.

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور 

ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر سوف يختلف كثيرًا، وانشرت بعض الصور المسربة للنسخة فولكس فاجن ID باز 2024، وبالتحديد تتعلق بالحالة العامة للمقصورة الداخلية، والتي تحمل الكثير من القنيات التكنولوجية، إلى جانب الاطلالة العصرية الخاصة بها.

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور 

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 

استطاع أحد أعضاء منتدى فولكس فاجن ID توك، من تصوير بعض الملامح الخاصة بهذه السيارة، فظهرت بمقود حركة مغلق بالجلد الأبيض، متعدد الأستخدامات يضم الكثير من برامج التحكم ودعم قائد المركبة، إلى جانب دواسة وقود وفرامل بشكل PALY  و PAUSE.

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور 

وجاء المقعد الامامي للسيارة فولكس فاجن ID باز 2024 وهو يحمل ازرار كهربائية للتحكم، مع كسوة داخلية من لون الكشمير المميز، بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة ولكن مازالت لم تكشف عن تفاصيلها بعض، حيث ظهرت مغطاة بشكل جزئي، كما هو الحال لقمرة القيادة.

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور 

كما تمتعت السيارة فولكس فاجن ID باز 2024 بنظام صوتي يتضمن ابواب السيارة، مع طاولة خلفية ثنائية قابلة للطي مدعومة بحامل اكواب، بخلاف الحامل الخاص بالمقاعد الأمامية، بالاضافة إلى اطلالة داخلية باللون البرتقالي، مع امكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين اكبر.

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور 
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