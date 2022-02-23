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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئول بألمانيا: بوتن انتهك القانون الدولي بإعلانه الاعتراف بأجزاء من أوكرانيا

حسين خضر
حسين خضر

قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا إن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل أكثر الحاحا هو  الحرب أو السلام في أوروبا اليوم موضحا أنه أكثر مما كان عليه الوضع لسنوات عديدة مضيفا من بوتن انتهك القانون الدولي وأعلن اعترافه بأجزاء من الجمهوريات الشعبية المستقلة لأوكرانيا. تنذر الإشارات إلى أن الدبابات الروسية عبرت الحدود بالفعل، محاولة بوتين تعريف الغزو على أنه "عملية حفظ سلام" ليست أكثر من سخرية او مزحة.

 

وأضاف نحن في تبادل وثيق مع شركائنا الدوليين ، حاولنا نزع فتيل الصراع بكل الوسائل الدبلوماسية. كان هذا الطريق هو الطريق الصحيح ، ولا يزال النضال من أجل حل سلمي هو النظام السائد اليوم وهو العقيدة السياسية الألمانية الثابتة. أنا ممتن للغاية لمستشارنا أولاف شولتز على الاستفادة الكاملة من جميع فرص المحادثات. لا ينبغي ترك أي فرصة دبلوماسية متاحة عندما يتعلق الأمر بالحرب أو السلام. اليوم علينا أن نقول: لقد صفع بوتين يد أوروبا الممدودة.

 

وقال لا يجب أن تكون أي دولة فناء خلفي آخر منعزل و متروك لحالمي التوسع. حق الشعوب في تقرير المصير غير قابل للتفاوض. يجب عدم الاعتداء على الحدود بالقوة. يجب تجنب العنف لحل النزاعات. هذه هي المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وطبقا لاتفاق ما بعد الحرب السلمي في أوروبا ، والذي أنشأناه مع روسيا. لقد انتهك بوتين هذا بشكل كبير.

 

واستكمل في الأسابيع الأخيرة، كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستعدان لمزيد من التصعيد و العقوبات بالتنسيق الوثيق. يجريالآن تنفيذ أول جزء من العقوبات. وهذا يشمل على سبيل المثال و لا الحصر أن المستشار أولاف شولتز قد أوقف بالفعل تشغيل نورد ستريم2 اليوم. وستتم إضافة المزيد من العقوبات المنسقة عن كثب ، والتي ستضرب المقربين من بوتين بشدة بشكل خاص. نحن على استعدادلفرض مزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب روسيا بشدة.

 

وأوضح انه يبقى هدفنا منع إراقة الدماء في أوروبا. ومن الجيد أن الحكومة الأوكرانية حول الرئيس زيلينسكي تتوقع أيضًا الهدوء وتواصلا لتنسيق عن كثب مع شركائها الدوليين. تضامننا مع أوكرانيا لم ينقطع.

 

وتابع استخف فلاديمير بوتين بتصميم ووحدة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إنه لأمر جيد كيف أن الاتحاد الأوروبي متحدين ، وكذلك الشركاء عبر الأطلسي، لقد عزل بوتين نفسه دوليًا وسيدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك. الأمر متروك له الآن لتقديم مساهمة و خطوات فعالة لضمان عدم تصعيد الموقف أكثر من ذلك.

المانيا اوروبا القانون الدولي بوتن الدبابات الروسية

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