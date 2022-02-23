عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 مطالب رئيسية بـ مدونة سلوك الإعلام الرياضي .. صور

المجلس الأعلي للإعلام
المجلس الأعلي للإعلام

عقد المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لقاء مفتوحًا اليوم، مع لفيف من النقاد والاعلاميين الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي التي أعدها المجلس.

وحضر اللقاء عدد كبير من النقاد والاعلاميين الرياضيين منهم أحمد شوبير وإسلام الشاطر ومحمد شبانة وكريم عبد السلام وياسر أيوب وسيف زاهر وحسن المستكاوى ومحمد سيف وابراهيم المنيسي وأحمد حسام ميدو واسلام صادق ورضا عبد العال.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، يتعين علي الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة في مبارتيه مع السنغال يومي ٢٥ و٢٩ مارس المقبلين من أجل الصعود لكأس العالم.

وطالب أحمد حسام ميدو خلال الجلسة النقاشية التى عقدت اليوم بمقر المجلس بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط، مشيرًا إلى أن  هناك كثير من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كثير من المحافل الدولية.

وعقب ميدو أنه يوافق علي تقديم دورات تدريبية للاعيبه كرة القدم المعتزلة في تقديم البرامج، وذلك لاخد الخبرة الكافية لتقديم البرامج، ولكن يوجد كوادر كبيرة ومعروفة يقدمون البرامج الرياضية بشكل احترافي وكبير.

وتابع الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إنه لا يجب أن يكون هناك عضو في اتحاد الكرة ثم يعمل في الإعلام، موضحًا أنه ينبغي أن يكون هناك معايير واضحة للعمل في الإعلام الرياضي في مصر.

وأوضح المستكاوى، أن كرة القدم نشاط مستمر علي مدار العام كما أنها لعبة شعبية من الطراز الأول موضحا أن هناك علاقة بين شعبية اللعبة وممارستها وهي التي تغذي الإعلام الرياضي بضرورة الاهتمام بها.

واكمل حسن المستكاوي انه يجب لتفعيل المدونة أن تطبق الأحكام وتنفذ، وعدم خلط الاعلاميين مع مختصي كرة القدم، وتن العرض عليه من قبل تقديم البرامج ولكنه رفض، فيجب التخصص بشكل كبير في المجال.

2e8b745c-7f9b-4c8a-a9bc-1b3a611a42a1
2e8b745c-7f9b-4c8a-a9bc-1b3a611a42a1
3a8e4f92-f301-45b6-b268-d7ff5b39358d
3a8e4f92-f301-45b6-b268-d7ff5b39358d
59ff3378-16f5-40d7-95df-5ed1147fd860
59ff3378-16f5-40d7-95df-5ed1147fd860
167991d3-7a26-451d-9869-5fc545ec5a2f
167991d3-7a26-451d-9869-5fc545ec5a2f
c6a04a31-dbee-4bd7-b701-18a347a878f6
c6a04a31-dbee-4bd7-b701-18a347a878f6
dd9efee8-d9c0-4900-93b0-6dd971c775bf
dd9efee8-d9c0-4900-93b0-6dd971c775bf
المجلس الأعلى للاعلام الكاتب الصحفي كرم جبر كرم جبر احمد شوبير اسلام الشاطر سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

روسيا تبدأ إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بشأن قضاة المملكة

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

أوقفنا برامج رياضية بسببه| كرم جبر: يجب الابتعاد عن التجريح بالفضائيات..صور

السيسي لطلبة الكلية الحربية: خلوا بالكم من نفسكم وتحلوا بالقيم النبيلة

اجتماع حكومي برلماني لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

اجتماع عاجل للأمم المتحدة بعد التصعيد الروسي في أوكرانيا.. اليوم

4 مطالب رئيسية بـ مدونة سلوك الإعلام الرياضي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ