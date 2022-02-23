4 مطالب رئيسية بـ مدونة سلوك الإعلام الرياضي .. صور

عقد المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لقاء مفتوحًا اليوم، مع لفيف من النقاد والاعلاميين الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي التي أعدها المجلس.

وحضر اللقاء عدد كبير من النقاد والاعلاميين الرياضيين منهم أحمد شوبير وإسلام الشاطر ومحمد شبانة وكريم عبد السلام وياسر أيوب وسيف زاهر وحسن المستكاوى ومحمد سيف وابراهيم المنيسي وأحمد حسام ميدو واسلام صادق ورضا عبد العال.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، يتعين علي الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة في مبارتيه مع السنغال يومي ٢٥ و٢٩ مارس المقبلين من أجل الصعود لكأس العالم.

وطالب أحمد حسام ميدو خلال الجلسة النقاشية التى عقدت اليوم بمقر المجلس بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الأبطال الذين يرفعون راية مصر في كثير من المحافل الدولية.

وعقب ميدو أنه يوافق علي تقديم دورات تدريبية للاعيبه كرة القدم المعتزلة في تقديم البرامج، وذلك لاخد الخبرة الكافية لتقديم البرامج، ولكن يوجد كوادر كبيرة ومعروفة يقدمون البرامج الرياضية بشكل احترافي وكبير.

وتابع الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إنه لا يجب أن يكون هناك عضو في اتحاد الكرة ثم يعمل في الإعلام، موضحًا أنه ينبغي أن يكون هناك معايير واضحة للعمل في الإعلام الرياضي في مصر.

وأوضح المستكاوى، أن كرة القدم نشاط مستمر علي مدار العام كما أنها لعبة شعبية من الطراز الأول موضحا أن هناك علاقة بين شعبية اللعبة وممارستها وهي التي تغذي الإعلام الرياضي بضرورة الاهتمام بها.

واكمل حسن المستكاوي انه يجب لتفعيل المدونة أن تطبق الأحكام وتنفذ، وعدم خلط الاعلاميين مع مختصي كرة القدم، وتن العرض عليه من قبل تقديم البرامج ولكنه رفض، فيجب التخصص بشكل كبير في المجال.

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