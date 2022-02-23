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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. أوبل موكا الجديدة تنضم إلى السوق الاماراتي

أوبل موكا الجديدة
أوبل موكا الجديدة

أعلن وكيل شركة أوبل الالمانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طرح السيارة أوبل موكا الجديدة التي تحمل الوجه المُعاد تصميمه للعلامة التجارية والمعروف باسم Vizor. والأمر ذاته ينطبق على شعار Blitz المُعاد تصميمه أيضاً والذي يمثّل البرق .

أوبل موكا الجديدة

و تتوفر السيارة أوبل موكا الجديدة بفئتَي تجهيزات في المنطقة تحمل الهندسة الألمانية الأيقونية التي تظهر بوضوح في طراز GS Line الذي يحوي عجلات سبيكية حجم 17 بوصة، وطراز Ultimate الذي يحوي عجلات سبيكية حجم 18 بوصة.

و تعتبر أوبل موكا اول سيارة من الشركة تحوي نظام GTx Pure Panel المعلوماتي الترفيهي الجديد ، ويتم تزويد الطرازَين بمحرّك بنزين سعة 1.2 ليتر مع شاحن توربيني، وهو يولّد قوّة تبلغ 130 حصاناً وعزماً مقداره 230 نيوتن-متر، ويقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات .

أوبل موكا الجديدة

وتاتى السيارة أوبل موكا الجديدة ، بأجزاء البارزة القصيرة عن محاور العجلات في الأمام والخلف ووقفتها العريضة تُعتبَر ميزات نمطيّة للمظهر الجريء المصقول الذي تتمتّع به هذه المركبة خماسية المقاعد البالغ طولها 4.15 متراً، مما يعزّز حضورها القوي أكثر على الطريق.

وتتضمّن المقصورة الداخلية للسيارة أوبل موكا الجديدة،  لوحة GTx Pure Panel الجديدة، التي تشكّل مركز نظام المعلومات والترفيه الجديد، شاشتين عريضتين حديثتين. وخلافاً لقمرات القيادة الرقمية المكتظَّة بالمعلومات ومفاتيح التحكّم، فإن لوحة GTx Pure Panel تتميّز بتصميم بسيط واضح يمكن فهم محتواه بنظرة سريعة.

 

وتاتى أوبل موكا الجديدة ، بعدد من التجهيزات من بينها التحكّم المتقدّم بسرعة الملاحة (ACC)، والشحن اللاسلكي للهاتف، ونظام الإنارة المصفوفي المتكيّف غير الساطع نوع IntelliLux LED®، والذي يحوي 14 عنصراً فريداً من نوعه ضمن فئة ’موكا‘ في السوق. وتأتي كل الطرازات مجهَّزة قياسياً بمكبح ركن كهربائي بالإضافة إلى أجهزة استشعار أمامية وخلفية. كما تتوفر اختيارياً كاميرا الرؤية الخلفية بنطاق 180 درجة، وميّزة المساعَدة الأوتوماتيكية بالركن، والتنبيه من النقطة الجانبية العمياء.

أوبل موكا الجديدة

أما عن سعر السيارة أوبل موكا الجديدة ، فيبدأ من 103,000 درهم ، وهو متوفر لدى وكيل الشركة الحصرى فى دولة الامارات العربية المتحدة.

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