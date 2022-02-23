أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات النهار، على بعض المناطق، بحيث تكون الفرصة مهيأة أيضا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد عن طقس الـ 48 ساعة القادمة، على مختلف المحافظات، كالتالي:

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. غدا الخميس: يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق خليج السويس تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس غدا الخميس

ويشهد الطقس غدا الخميس، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

أما عن طقس يوم الجمعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، يشهد أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس قد تمتد إلى القاهرة الكبرى تكون خفيفة على شمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، نهارا خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 لـ 18 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 16 لـ 17 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 لـ 23 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 21 لـ 18 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 لـ 22 درجة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، ليلا، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 10 درجات

السواحل الشمالية تسجل 12 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة

شمال الصعيد تسجل 8 درجات

جنوب الصعيد تسجل 11 درجة