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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

افضل هاتف بسعر 3000 لعام 2022

افضل هاتف بسعر 3000
افضل هاتف بسعر 3000 (صورة ارشيفية)

قائمة افضل هاتف بسعر 3000، يضم العديد من الطرازات الحديثة لعام 2022، حيث تشترك العديد من الهواتف في نفس الفئة السعرية ولكن بمواصفات وامكانيات مختلفة تميز كل هاتف عن الآخر، لذلك نعرض لك افضل هاتف بسعر 3000، لهذا العام 2022 يمكنك الاختيار من بين القائمة التالية الذي يحمل الميزات التي تناسب احتياجاتك.

افضل هاتف بسعر 3000

تقدم العديد من الشركات المختلفة العديد من الأجهزة في تلك الفئة، فإذا كنت من هواة التصوير يمكنك اختيار افضل هاتف بسعر 3000، تمتاز إمكانياته بمواصفات كاميرا قوية، إما إذا كنت من هواة الألعاب ستجد بعض الهواتف التي تضم معالج قوي يقدم أداء أفضل مع تشغيل الألعاب.

 

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وتضم قائمة افضل هاتف بسعر 3000، إصدارت مميزة أطلقتها شركات عملاقة مؤخرا، من بينها سامسونج، وأوبو، وريلمي، و شاومي وانفينكس، سوف نوضح لك فيما يلى أبرز مواصفات كل جهاز وسعره الحالي في الأسواق إليك القائمة:

افضل هاتف بسعر 3000

افضل هاتف شاومي بسعر 3000

يجلب هاتف Redmi 10، مجموعة من الميزات البارزة تجعله افضل هاتف شاومي بسعر 3000، يمتاز هاتف ريدمي 10، بمجموعة من مكبرات الصوت الاستريو، وشاشة عرض بمعدل تحديث مرتفع 90 هرتزا، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 9 وات، وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وذلك علاوة على المواصفات الأساسية يأتي الجهاز المميز مقابل سعر يبدأ من 160 يورو (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 10، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، يدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 90 هرتز، يحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بمعالج مميز من نوع Helio G88، مع كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجاكسل.

Xiaomi Redmi 10
افضل هاتف بسعر 3000

افضل هاتف هواوي بسعر 3000

قدمت شركة هواوي طراز جديد متطور رخيص الثمن، تتضمن مواصفات هاتف Enjoy 20e (2022)، شاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض 1600 × 720 بكسل، ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة، تضم  مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر كاميرا سيلفي مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف هواوي Enjoy 20e (2022)، بمعالج ميدياتك من نوع Helio P35، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 10 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 130 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت.

Huawei Enjoy 20e
افضل هاتف بسعر 3000

افضل هاتف بسعر اقل من 3000 جنيه

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف أندرويد جديد صمم ليكون أحد أقوى هواتف 5G، يأتي ضمن قائمة افضل هاتف بسعر اقل من 3000 جنيه، يشتمل هاتف فيفو Vivo T1 5G، على شاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.


ويقدم هاتف فيفو Vivo T1 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل، يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، ويمتاز ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالي 200 دولارا (أي ما يعادل 3100 جنيه مصري).

vivo T1 5G
افضل هاتف بسعر 3000

افضل انواع الموبايلات بسعر 3000

أعلنت شركة ريلمي عن هاتف ذكي مميز يسمي Realme C25s، والذي ياتي ضمن افضل انواع الموبايلات بسعر 3000 للعام الحالي، يتميز الهاتف بتصميم وهيكل المصنوع من البلاستيك، ويأتي بشاشة من نوع LCD، و بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD +، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 + 2 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Realme C25s، بواجهة المستخدم realme UI 2.0، المرتكزة على نشظام التشغيل أندرويد 11، ويحزم ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالي 170 دولار (أي ما يعادل آلفان و600 جنيه مصري).

Realme C25s
افضل هاتف بسعر 3000
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