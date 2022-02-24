للمرة الثانية.. نجاح وحدة التشخيص والعلاج عن بُعد في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة بالفرافرة

أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن خالص شكره وتقديره لوحدة التشخيص والعلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام ، لنجاحها للمرة الثانية خلال أيام، في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة من مركز الفرافرة بعد ولادته بنقص كامل في تكوين جدار البطن الأمامي وخروج الأمعاء.حيث تم التنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعي وتم تحويل الطفل وإجراء جراحة له، اليوم، وحالته الصحية مستقرة.

اقرا ايضا:

هذا ويتوجه المحافظ ببالغ الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لدعم إنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، لتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمناطق النائية.