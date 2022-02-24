عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثعلب يتسلل إلى منزل لالتهام كلب صغير| فيديو

الثعلب
الثعلب

في لقطات مروعة سجلتها إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، انقض ثعلب مفترس على كلب صغير بعد ثواني من تسلله إلى حديقة منزل في مشهد صادم.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،  سمحت جوزفين كارول لكلبها،بالذهاب إلى حديقة المنزل، لإنهاء أعمالها المنزلية في الساعة 9 مساءً يوم 18 فبراير  في مقاطعة تيبيراري ، أيرلندا.

 

تظهر اللقطات الكلب وهو يركض على العشب، قبل أن يندفع الثعلب تسلل إلى حديقة المنزل ليباغت الكلب في هجوم مسعور.

 

وتوضح اللقطات المصور الثعلب وهو يندفع نحو الكلب وهو يتسلل من فناء المنزل  قبل مطاردته على العشب.

بمجرد وصول الثعلب إلى هناك  قام بتثبيت الكلب  الصغير وضعه مرارًا وتكرارًا في حين كان يكافح الكلب من أجل الهروب.

 

عندما يبدو أن الثعلب قد تغلب على الكلب  تمامًا، يركض  زوج صاحبة المنزل مسرعًا من المنزل وهو يصرخ ويلوح بيديه  لفض الإشتباك بين الكلب والثعلب.

 

 ليتجه زوج صاحبة المنزل  نحو الثعلب ، وينزلق على الوحل  ليمسك بقدم الثعلب ، قبل أن يخاف ويركض بعيداً عن الكلب المسكين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

عواصف ترابية وأمطار| الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة.. فيديو

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. إغلاق 3 مطارات أمام حركة الطيران

دعاء الفرج يوم الخميس.. 12 كلمة رددها مع أذان الفجر

هل صلاة قيام الليل تحقق الأمنيات؟.. أمور لا تغفلها في هذه الساعة

كيا تفتتح أحدث معارضها في الرياض بالسعودية                                 

رسالة إلهية لتوبته| قصة عودة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإسلام

بلينكن: روسيا ستغزو أوكرانيا بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ