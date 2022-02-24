ثعلب يتسلل إلى منزل لالتهام كلب صغير| فيديو

في لقطات مروعة سجلتها إحدى كاميرات المراقبة المنزلية، انقض ثعلب مفترس على كلب صغير بعد ثواني من تسلله إلى حديقة منزل في مشهد صادم.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، سمحت جوزفين كارول لكلبها،بالذهاب إلى حديقة المنزل، لإنهاء أعمالها المنزلية في الساعة 9 مساءً يوم 18 فبراير في مقاطعة تيبيراري ، أيرلندا.

تظهر اللقطات الكلب وهو يركض على العشب، قبل أن يندفع الثعلب تسلل إلى حديقة المنزل ليباغت الكلب في هجوم مسعور.

وتوضح اللقطات المصور الثعلب وهو يندفع نحو الكلب وهو يتسلل من فناء المنزل قبل مطاردته على العشب.

بمجرد وصول الثعلب إلى هناك قام بتثبيت الكلب الصغير وضعه مرارًا وتكرارًا في حين كان يكافح الكلب من أجل الهروب.

عندما يبدو أن الثعلب قد تغلب على الكلب تمامًا، يركض زوج صاحبة المنزل مسرعًا من المنزل وهو يصرخ ويلوح بيديه لفض الإشتباك بين الكلب والثعلب.

ليتجه زوج صاحبة المنزل نحو الثعلب ، وينزلق على الوحل ليمسك بقدم الثعلب ، قبل أن يخاف ويركض بعيداً عن الكلب المسكين.