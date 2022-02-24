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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يطارد نجوم ليفربول على لقب الهداف التاريخي في "البريميرليج"

صدى البلد

تغلب فريق ليفربول، على نظيره فريق ليدز يونايتد بسداسية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

 

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفين في الشوط الأول من لقاء فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز.

 

وسجل محمد صلاح، هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و35، علما بأنه صنع هدفا آخر أحرزه زميله الكاميروني جويل ماتيب.


محمد صلاح أحرز رفقة فريق ليفربول 152 هدفا في 233 مباراة شارك خلالها النجم المصري بقميص الريدز في كل المنافسات.


محمد صلاح ينتظر كسر رقم تاريخي في ليفربول حيث يتبقى فقط له 15 هدفا ببطولة الدورى الإنجليزى ليصبح الهداف التاريخى للريدز ببطولة الدوري الإنجليزي منذ نشأتها.

 

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين بالبطولة بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى على النحو التالي:

 

روبي فاولر 128 هدفا

ستيفين جيرارد 120 هدفا

مايكل أوين 118 هدفا

محمد صلاح 114 هدفا

البرتغالي لويس سواريز 69 هدفا

 


ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا" المختصة في الإحصاءات عبر حسابها على تويتر "أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم يصل أو يتخطى حاجز 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة (سجل 19 هدفا وصنع 10)".

ويبتعد محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا، وبات قريبا من الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته.

يذكر أن فوز ليفربول سيضيق الفارق بينه والمتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط في جدول الترتيب.

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