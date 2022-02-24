عقب استسلامهم.. وزير الدفاع الروسي يوجه بحسن معاملة الجنود الأوكرانيين

وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قادة الجيش الروسي بمعاملة الجنود الأوكرانيين المستسلمين خلال اجتياح أوكرانيا “باحترام”.

وأعلنت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الخميس، أن هناك أنباء عن عمليات عسكرية في عموم أوكرانيا، وذلك بعدما بدأت روسيا غزوها على البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في كييف في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "هناك تقارير عن العديد من العمليات العسكرية والقتال في جميع أنحاء أوكرانيا".

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيون وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.

ورصدت الصور السكان وهم يصطفون مع عند أجهزة الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم، كما كثفوا من تواجدهم في محطة مترو كييف في محاولة لركوب القطارات للمغادرة، أو الاحتماء فيها.

واصطف الكثير في طوابير طويلة للحصول على البنزين، مع توقف البعض عند أجهزة الصراف الآلي مسبقًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة، أن الصواريخ الروسية أصابت المراكز السكانية في المدن الأوكرانية الكبرى، على الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى إنشاء "تحالف" ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإجبار روسيا على السلام.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "تحدثت مع عدد من زعماء العالم منهم الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني.. نحث على وقف بوتين للحرب ضد العالم على الفور! ويجب بناء تحالف مناهض لبوتين وعقوبات فورية فضلا عن الدفاع والدعم المالي.. يجب على العالم أن يفرض السلام".