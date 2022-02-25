تعرف كيف تحمي هاتف أندرويد من السرقة نهائيا

من المستحيل أن تجد في عام ٢٠٢٢ شخص لا يحمل هاتف في يده لا يتركه مثل الماء والهواء، ويميل جميع الناس للحصول على أحدث إصدارات الهواتف الذكية والتي قد تكلف المستخدم مبلغا باهظا من المال، نظرا لما تحتويه الطرازات الحديثة من إمكانيات قوية تجعل سعر الهاتف الجديد مكلفا بعض الشئ، مما يدفع مالك الجهاز إلى الحفاظ عليه من السرقة.

وعلى كل حال إذا كنت تحمل في جيبك هاتف أندرويد باهظ الثمن، فإن قيمة الهاتف المرتفعة تدفعك للتفكير أو القلق حيال ما إذا قام أحد اللصوص أو المحتالون بسرقة هاتفك، ولحل هذه المعضلة يجب أن تتعلم بعض الخطوات البسيطة التي قد تحمي جهازك من خطر السرقة، والتي قد تساعدك في حال ضياع أو سرقة الهاتف من استرداده، إذا طبقت الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع howtogeek.

١- إعداد قفل للشاشة:

ستحتاج أولا إلى إعداد شكل من أشكال قفل الشاشة على الهاتف، وتعتبر بعض الطرق أكثر أمانًا من غيرها ولكن عليك اختيار طريقة للحصول على حد أدنى من الأمان.



بالنسبة لهاتف أندورويد يعد أفضل اختيار هو ماسح بصمات الأصابع الذي لا يعد آمنًا مثل Face ID في هاتف أيفون، لكنه أفضل بالتأكيد من عدم وضع قفل، جدير بالذكر أنه لا يمكن استخدام بصمة الإصبع إلا مع طريقة أخرى أقل أمانًا كبديل.



ورغم أن هذا الإجراء يعد بسيطا لمعظم المستخدمين إلا إذا اكتشف شخص عدم وجود قفل بهاتفك سيعد ذلك إغراء واضحا لسرقة هذا الهاتف.

٢- تأكد من تفعيل "Find My Device"

إن أفضل طريقة للعثور على هاتف أندرويد مفقود أو مسروق هي ميزة "Find My Device" من جوجل، حيث أنه مضمن في كل هواتف أندرويد التي تأتي مع متجر Google Play. ولا يجب عليك فعل أي شيء لتفعيل هذه الخاصية، ولكن فقط يمكنك التحقق مرة أخرى من أنه يعمل

وللتحقق يمكنك زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق على الهاتف من على متجر Google play

٣-عمل نسخة احتياطية من الملفات المهمة "Backup"

من أهم الأشياء التي يجب على المستخدمين فعلها هي الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي شيء لا تريد أن تفقده، فيجب وضع احتمالية أن الأشياء المهمة ربما ستختفي يومًا ما ، لذلك يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية دائمًا.

ويمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورك وفيديوهاتك بشكل آمن في "صور جوجل"، والوصول إليها من أي جهاز، حيث تمثل الصور والفيديوهات ذكريات مهمة للناس لا يمكن تخيل ضياعها.

أما بالنسبة لأنواع الملفات الأخرى ، هناك عدد من خدمات التخزين الأخرى التي يمكنك استخدامها، ويعد Google Drive خيارًا شائعًا وفعالا.

٤- قم بإنشاء خط دفاع ثاني

كما ذكرنا في الأعلى عن أهمية استخدام نوع جيد من قفل الشاشة، ولكن يعد من الجيد أيضًا أن يكون لديك مستوى ثانوي من الحماية لأشياءك الحساسة للغاية. وبهذه الطريقة ، حتى إذا حصل شخص ما على حق الوصول إلى هاتفك ، فلن يتمكن من الوصول إلى كل شيء.

وواحدة من أفضل الحلول لذلك هي ميزة "Secure Folder" من سامسونج، فهي مساحة محمية بكلمة مرور حيث يمكنك وضع الصور ومقاطع الفيديو والملفات وحتى التطبيقات وأشياء أخرى بداخلها داخل هذا المجلد الآمن.

أما إذا كنت لا تمتلك هاتف سامسونج جلاكسي، فهناك بعض الخيارات الأخرى، أكثرهم فعالية هو ميزة "Locked Folder" من صور جوجل لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات بأكملها، وهو يعتمد على نفس طريقة الأمان مثل شاشة القفل.

٥- سجل رقم IMEI الخاص بهاتفك:

إذا تعرض هاتفك للسرقة وأردت إبلاغ السلطات به، فقد تحتاج إلى رقم IMEI وهو رقم التعريف الدولي للهاتف (أو ما يعرف بالرقم التسلسلى او السريال نمبر)، والذي يعد رقم فريد يحدد هاتفك الفعلي، ولا يكون مرتبطا ببطاقة SIM، ففي معظم هواتف أندرويد، يمكنك العثور على IMEI من الإعدادات Settings > حول الهاتف About Phone، وما عليك سوى تسجيل هذا الرقم في مكان آمن في حالة احتياجك إليه.