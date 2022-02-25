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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة بعد اشتعال الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

صدى البلد

حل  روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، ضيفا علي الإعلامي شريف عامر للحديث حول أسباب الأزمة الروسية الأوكرانية، ونرصد لكم أبرز التصريحات في السطور التالية:

القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة: العقوبات الموقعة على روسيا سابقا كانت خفيفة
قال  روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن  العقوبات الموقعة على روسيا سابقًا كانت خفيفة، لافتا إلي أن ما تدعيه روسيا بشأن مطالب الانضمام إلى الناتو مجرد بروباجندا سياسية، وما قاله السفير الروسي في القاهرة كذب وغير صحيح.

سفير أوكرانيا بمصر: يعيش ببلادنا 6 آلاف مصري وجميعهم بخير
قال  روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن مصر الشريك الاقتصادي الأول لبلاده في إفريقيا، مؤكدًا أن هناك 6 آلاف مصري يقيمون في أوكرانيا وجميعهم بخير، مقدمًا الشكر للجالية المصرية لما قدموه لشعبه في الظروف الحالية.

سفير أوكرانيا بمصر: ما تدعيه روسيا بشأن مطالب الانضمام إلى الناتو مجرد بروباجندا سياسية
قال  روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن الشعب الأوكراني جاهز للدفاع عن بلاده، موضحا:" نحن ملتزمون بالطريق السلمي رغم أن روسيا لم تترك لنا فرصة.

سفير أوكرانيا بمصر: الوضع في كييف خطير وروسيا تجاوزت الخطوط الحمراء
قال روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن الوضع في أوكرانيا خطير جدا، وروسيا تجاوزت الخطوط الحمراء وقامت بهجوم شامل على الأراضي الأوكرانية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  الشعب الأوكراني سيقاوم بكل ما لديه من قوة للدفاع عن نفسه وممتلكاته رغم المعارك الكثيرة التي تدور حاليًا في مدن أوكرانيا".

وأكمل:"الوضع في بلادنا خطير جدًا وجاهزون للدفاع عن الوطن ولدينا جيش قوي جدًا لأن روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء، والشعب الأوكراني سيقاوم بكل ما لديه من قوة للدفاع عن نفسه وممتلكاته.

 

شريف عامر روسيا اقتصاد أوكرانيا السفير الأوكراني روسلان نيتشاي

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