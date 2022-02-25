علاج الكحة بالأعشاب.. وصفات من مطبخك بدون أدوية

الكحة المستمرة يمكن أن تكون مزعجة، يعتمد أفضل علاج لـ الكحة على السبب الكامن وراءه، هناك العديد من الأسباب المحتملة للكحة، بما في ذلك الحساسية والالتهابات والارتجاع الحمضي.

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف الكحة، ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لا تراقب الأعشاب والمكملات الغذائية ، لذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يستخدمونها لخطر استخدام منتجات وشوائب منخفضة الجودة.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام العلاجات الطبيعية لـ علاج الكحة البحث عن المصادر والعلامات التجارية، يجب أن يدركوا أيضًا أن بعض الأعشاب والمكملات يمكن أن تتداخل مع الأدوية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

إذا كانت الكحة شديدة أو مستمرة لأكثر من بضعة أسابيع ، فمن الضروري طلب المشورة الطبية.

علاج الكحة بالأعشاب

يستخدم الأشخاص مجموعة من العلاجات الطبيعية لمحاولة علاج الكحة المستمر، وذلك وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

- شاي بالعسل

علاج منزلي شهير للسعال هو خلط العسل بالماء الدافئ، وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال، دراسة مصدر موثوق عن علاجات السعال الليلي عند الأطفال مقارنة بين العسل الداكن والأدوية المثبطة للسعال ديكستروميثورفان وبدون علاج.

أفاد الباحثون أن العسل قدم أهم أسباب الراحة من السعال ، يليه عقار ديكستروميثورفان.

على الرغم من أن فوائد العسل على ديكستروميثورفان كانت قليلة ، إلا أن الآباء صنفوا العسل على أنه الأفضل من بين جميع التدخلات الثلاثة.

لاستخدام العسل لعلاج السعال ، اخلطي ملعقتين صغيرتين (ملعقة صغيرة) بالماء الدافئ أو شاي عشبي، اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، لا تعطي العسل للأطفال دون سن سنة واحدة.

-الزنجبيل

قد يخفف الزنجبيل السعال الجاف أو الربو ، لما له من خصائص مضادة للالتهابات. قد يخفف أيضًا من الغثيان والألم.

تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل يمكنها إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية ، مما قد يقلل من الكحة، درس الباحثون بشكل أساسي آثار الزنجبيل على الخلايا البشرية والحيوانات ، لذلك من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث.

قم بتحضير شاي الزنجبيل المهدئ عن طريق إضافة 20-40 جرام من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، اتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل الشرب، أضف العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم وتهدئة السعال.

اعلم أنه في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة في المعدة.

-السوائل

البقاء رطبًا أمر حيوي لمن يعانون من السعال أو البرد، تشير الأبحاث إلى أن شرب السوائل في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

ومع ذلك ، قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إضافية لنزلات البرد أو الأنفلونزا من تسخين مشروباتهم، تشير نفس الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة تخفف المزيد من الأعراض ، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب.

كان تخفيف الأعراض فوريًا وظل لفترة متواصلة بعد الانتهاء من المشروبات الساخنة.

تشمل المشروبات الساخنة التي قد تكون مريحة:

مرق اللحم أو الدجاج

شاي الاعشاب

شاي أسود منزوع الكافيين

ماء دافئ

عصائر الفاكهة الدافئة

-الزعتر

للزعتر استخدامات طبية وطهوية وهو علاج شائع للكحة والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.

وجدت إحدى الدراسات أن شراب الكحة يتكون من الزعتر وأوراق اللبلاب يخفف السعال بشكل أكثر فعالية وسرعة من شراب الدواء الوهمي في الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. قد تكون مضادات الأكسدة في النبات مسؤولة عن فوائدها.

لعلاج الكحة باستخدام الزعتر ، ابحث عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة. بدلا من ذلك ، اصنع شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، انقع لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.

علاج الكحة بالاعشاب

علاج الكحة والبلغم بالأعشاب

البلغم هو تلك الأشياء السميكة واللزجة التي تتدلى في مؤخرة الحلق عندما تكون مريضًا، على الأقل هذا عندما يلاحظه معظم الأشخاص، لكن هل تعلم أن لديك هذا المخاط طوال الوقت؟

تنتج الأغشية المخاطية البلغم لحماية ودعم الجهاز التنفسي. تبطن هذه الأغشية:

فم

الأنف

حلق

الجيوب الأنفية

رئتين

يكون البلغم لزجًا بحيث يمكنه التقاط الغبار والمواد المسببة للحساسية والفيروسات، عندما تكون بصحة جيدة ، يكون المخاط رقيقًا وأقل وضوحًا، عندما تكون مريضًا أو تتعرض للعديد من الجزيئات ، يمكن أن يصبح البلغم سميكًا ويصبح أكثر وضوحًا لأنه يحبس هذه المواد الغريبة.

يعتبر البلغم جزءًا صحيًا من الجهاز التنفسي ، ولكن إذا كان يجعلك تشعر بعدم الراحة ، فقد ترغب في إيجاد طرق لتقليله أو إزالته من جسمك.

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج البلغم، وفقا لموقع healthline.

-ترطيب الهواء

يمكن أن يساعد ترطيب الهواء من حولك في الحفاظ على رقة المخاط، ربما سمعت أن البخار يزيل البلغم والاحتقان. في الواقع لا يوجد الكثير من الأدلة لدعم هذه الفكرة ، بل إنها قد تسبب حروقًا، بدلاً من البخار يمكنك استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد، يمكنك تشغيل جهاز الترطيب بأمان طوال اليوم، ستحتاج فقط إلى التأكد من تغيير الماء كل يوم وتنظيف جهاز الترطيب وفقًا لتعليمات العبوة.

-ابق رطبًا

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل ، خاصةً الدافئة منها ، على تدفق المخاط، يمكن أن يخفف الماء الاحتقان عن طريق المساعدة في تحريك المخاط.

جرب احتساء أي شيء بدءًا من العصير وحتى حساء الدجاج الصافي، تشمل الخيارات السائلة الجيدة الأخرى الشاي الخالي من الكافيين وعصير الفاكهة الدافئ أو ماء الليمون.

- استهلك مكونات تعزز صحة الجهاز التنفسي

جرب تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الليمون والزنجبيل والثوم، هناك بعض الأدلة القصصية على أنها قد تساعد في علاج نزلات البرد والسعال والمخاط الزائد، الأطعمة الحارة التي تحتوي على الكابسيسين ، مثل الفلفل الحار أو الفلفل الحار ، قد تساعد أيضًا في تنظيف الجيوب الأنفية مؤقتًا وتحريك المخاط.

هناك بعض الأدلة العلمية على أن الأطعمة والمكملات التالية قد تمنع أو تعالج أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية:

جذر عرق السوس

الجينسنغ

التوت

رمان

شاي الجوافة

الزنك عن طريق الفم

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ، ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن إضافة هذه المكونات إلى نظامك الغذائي أمر آمن للتجربة، إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة اسأل طبيبك قبل إضافة أي مكونات جديدة إلى نظامك الغذائي (يمكن أن يؤثر بعضها على الفعالية).

-الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على إزالة البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق، قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق.

امزج كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر، من الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج، ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلاً، دع المزيج يغسل في حلقك دون شربه، انفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء، كرر حسب الحاجة.

علاج الكحة والبلغم بالأعشاب

علاج الكحة عند الأطفال وقت النوم بالأعشاب

نزلات البرد والكحة شائعة عند الأطفال الصغار، يساعد التعرض للجراثيم ومكافحتها الأطفال على تطوير جهاز المناعة لديهم، يمكن أن تساعد مساعدة طفلك على الشعور بالراحة والتحكم في أعراضه في الحصول على الراحة التي يحتاجها لمساعدته على التعافي.

يمكن أن تستمر الكحة المنتظمة لمدة تصل إلى أسبوعين، يعود سبب العديد من السعال إلى فيروسات شائعة لا علاج لها، ما لم يكن السعال شديدًا أو مصحوبًا بأعراض خطيرة أخرى ، فإن أفضل حل هو توفير تدابير الراحة في المنزل.

يجب أن يهدف علاج الكحة إلى إبقاء الطفل رطبًا ومسترخيًا ونومًا جيدًا، ليس من المهم أن تحاول إيقاف السعال نفسه.

أكد موقع healthline، أن هناك بعض علاجات الكحة عند الأطفال التي يمكنك تجربتها في المنزل .

علاجات المنزلية للكحة عند الأطفال

انتبه إلى صوت سعال طفلك لمساعدتك على اختيار أفضل علاج منزلي ولكي تتمكن من شرح السعال للطبيب بشكل صحيح. علي سبيل المثال:

سعال عميق يخرج من الصدر، من المحتمل أن يكون بسبب المخاط في الشعب الهوائية.

سعال حاد قادم من أعلى الحلق، قد يكون بسبب عدوى وتورم حول الحنجرة (صندوق الصوت).

سعال خفيف مع استنشاق، قد يكون بسبب التنقيط الأنفي الخلفي من حلق طفلك.

- استخدام محلول ملحي للأنف

يمكنك شراء قطرات الأنف التي تُصرف دون وصفة طبية من الصيدلية، عند استخدامها مع حقنة الأنف أو نفخ الأنف ، يمكن أن تعمل القطرات المالحة على تليين المخاط للمساعدة في إزالته.

اتبع التعليمات الموجودة على الزجاجة لإعطاء قطرات الأنف بأمان.

إذا كان من المستحيل وضع هذه القطرات الصغيرة في أنف الطفل ، فإن الجلوس في حمام دافئ يمكن أيضًا أن ينظف الممرات الأنفية ويلين المخاط، هذا يساعد على منع التنقيط بعد الأنف.

قد ترغب بشكل خاص في استخدام قطرات المحلول الملحي قبل النوم أو في منتصف الليل إذا استيقظ طفلك الدارج من النوم وهو يسعل.

تعتبر قطرات الأنف المالحة آمنة بشكل عام.

-تقديم السوائل

البقاء رطبًا مهم بشكل خاص عندما يكون طفلك مريضًا، يساعد الماء الجسم على مقاومة المرض ويحافظ على رطوبة مجرى الهواء وقوته.

إحدى الطرق للتأكد من حصول طفلك على كمية كافية من الماء هي جعله يشرب حصة واحدة من الماء (8 أونصات أو 0.23 لترًا) لكل عام من حياته، على سبيل المثال يحتاج الطفل البالغ من العمر عام واحد إلى حصة واحدة على الأقل من الماء يوميًا، يحتاج الطفل البالغ من العمر عامين إلى حصتين يوميًا.

إذا كانوا يرفضون حليبهم المعتاد أو لا يأكلون كثيرًا ، فقد يحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى المزيد من الماء، قدم الماء (كل ساعة أو ساعتين على الأقل) ، لكن لا تدفعه لشربه.

بالإضافة إلى كمية كافية من الماء ، يمكنك تقديم المصاصات لزيادة السوائل وتسكين التهاب الحلق.

-عرض العسل

العسل مُحلي طبيعي يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق، يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا وقد تساعد في مكافحة العدوى.

العسل ليس آمنًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد نظرًا لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي، للأطفال الصغار فوق سن واحد ، يمكنك إعطاء ملعقة من العسل بقدر ما تشاء ، لكن كن على دراية بكمية السكر التي تأتي معها.

يمكنك أيضًا محاولة خلط العسل بالماء الدافئ ليسهل على طفلك تناول العسل، هذا له فائدة إضافية تتمثل في المساعدة على ترطيب طفلك أيضًا.

-ارفع رأس طفلك عند النوم

يجب ألا ينام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة ونصف مع أي وسائد.

قد يكون من الصعب جعل طفلك الدارج ينام ورأسه على وسادة واحدة أو أكثر ، خاصة إذا كان طفلك عرضة للتحرك كثيرًا أثناء نومه.

هناك خيار آخر بخلاف استخدام الوسائد في سرير الأطفال أو السرير لرفع رأس طفلك ، هو محاولة رفع أحد طرفي المرتبة، يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع منشفة ملفوفة أسفل المرتبة في النهاية حيث يوجد رأس طفلك.

ومع ذلك ، يجب أن تسأل طبيب الأطفال الخاص بك قبل محاولة ذلك.

- إضافة الرطوبة مع المرطب

تساعد إضافة الرطوبة إلى الهواء في الحفاظ على مجرى الهواء لطفلك من الجفاف ويخفف المخاط، قد يخفف هذا من السعال والاحتقان.

عند شراء جهاز ترطيب ، اختر جهاز ترطيب الهواء البارد، تعتبر أجهزة ترطيب الهواء البارد أكثر أمانًا للأطفال وفاعلية مثل أجهزة ترطيب الهواء الدافئ، إذا أمكن استخدم الماء النقي أو المقطر لإبطاء تراكم المعادن داخل جهاز الترطيب.

شغلي جهاز ترطيب الجو طوال الليل في الغرفة التي ينام فيها طفلك خلال النهار ، قم بتشغيله في أي غرفة سيقضون فيها معظم الوقت.

إذا لم يكن لديك جهاز ترطيب ، يمكنك محاولة تشغيل دش ساخن وسد الشقوق أسفل باب الحمام بمنشفة، اجلس في الحمام المليء بالبخار لتوفر لطفلك بعض الراحة المؤقتة.

علاج الكحة عند الاطفال وقت النوم بالاعشاب

علاج الكحة الناشفة بالاعشاب

يسمى الكحة الناشفة غير قادرة على إزالة المخاط أو البلغم أو المهيجات من الرئة أو الممرات الأنفية، قد تستمر الكحة الناشفة لأسابيع بعد الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، قد تكون أيضًا ناجمة عن عدد من الحالات ، مثل:

بالتنقيط الأنفي الخلفي

أزمة

ارتجاع المريء

قد تكون أيضًا من الآثار الجانبية طويلة الأمد من التعرض للسموم البيئية ، مثل دخان السجائر.

يمكن أن تكون الكحة الناشفة مزعجة للغاية وقد يحدث عند كل من الأطفال والبالغين، هناك عدد من العلاجات السريرية التي يمكنك استخدامها للتخفيف من حدتها ، ولكن هناك أيضًا علاجات منزلية يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر في كثير من الحالات.

العلاجات المنزلية للكحة الناشفة ليست ذات مقاس واحد يناسب الجميع، قد تضطر إلى تجربة العديد قبل أن تجد ما يناسبك.

إضافة إلى ذلك ، لم يتم إجراء بحث كامل عن كل هذه العلاجات وأثبتت فعاليتها. بعض العلاجات غير مناسبة أيضًا للرضع أو الأطفال.

-العسل

بالنسبة للبالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق ، يمكن استخدام العسل لعلاج الكحة الناشفة ليلًا ونهارًا.

للعسل خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد أيضًا في تغطية الحلق وتسكين الالتهاب.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2007 أن العسل كان أكثر نجاحًا من ديكستروميتورفان ، وهو مكون مثبط للسعال ، لتقليل نوبات السعال الليلي المزعجة عند الأطفال.

يمكنك محاولة تناول العسل بملعقة صغيرة عدة مرات يوميًا ، أو إضافته إلى الشاي أو الماء الدافئ للشرب.

لتجنب التسمم السُّجقي عند الرضع ، وهو من المضاعفات النادرة التي يمكن أن تحدث عند الرضع ، لا تعطِ العسل أبدًا لطفل أقل من عام واحد.

-الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، قد يكون مفيدًا أيضًا للعديد من الحالات ، بما في ذلك الكحة الناشفة.

من الأفضل امتصاص الكركمين في مجرى الدم عند تناوله مع الفلفل الأسود، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من الكركم و 1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود إلى مشروب مثل عصير البرتقال البارد للشرب، يمكنك أيضًا تحويله إلى شاي دافئ.

تم استخدام الكركم كمصدر موثوق لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والربو في الطب الهندي القديم لعدة قرون.

يمكنك الحصول على الكركم في شكل بهارات ، وكذلك كبسولة.

-الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وقد ثبت أيضًا أنه مصدر موثوق لتعزيز جهاز المناعة وتخفيف الألم والانزعاج.

يمكن العثور على الزنجبيل في العديد من أنواع الشاي كمكون، يمكنك أيضًا صنع شاي الزنجبيل من جذر الزنجبيل عن طريق نقع الجذور المقشرة أو المقطعة في ماء دافئ، إضافة العسل قد يجعله أكثر فائدة للسعال الجاف.

يمكنك أيضًا تناول الزنجبيل على شكل كبسولات أو مضغ جذر الزنجبيل لتخفيف السعال الجاف.

-النعناع

يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب الكحة، قد يخفف هذا الألم ويقلل من الرغبة في السعال.

يساعد النعناع أيضًا في تقليل الازدحام ، إضافة إلى أنه تم العثور على مصدر موثوق به لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

هناك عدة طرق لتناول النعناع وتشمل هذه شرب شاي النعناع أو مص أقراص استحلاب النعناع، جرب شرب شاي النعناع قبل النوم مباشرة للمساعدة في تخفيف السعال الليلي.

يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع الأساسي كعلاج بالروائح.