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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يعلن عن موعد عرض مسلسل سوشيال

مسلسل سوشيال
مسلسل سوشيال

شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره بوستر مسلسل "سوشيال"، والمقرر عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


ونشر أحمد زاهر، الصور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بكره ان شاء الله السبت اولي حلقات مسلسل  سوشيال علي قناه الحياه الحمرا الساعه ٩ مساء و علي منصه viu تاليف :محمد جلال اخراج : رؤوف عبد العزيز انتاج : ايما لاين يارب يعجبكم"
 


مسلسل "سوشيال" بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.

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مسلسل سوشيال المنصات الالكترونية احمد زاهر مخاطر السوشيال ميديا الفنان أحمد زاهر رؤوف عبد العزيز

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