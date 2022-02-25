صابر الرباعي يهنئ الكويت بعيدها الوطني

هنأ الفنان التونسي صابر الرباعي، دولة الكويت بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، والذي تحتفل به يوم 25 فبراير من كل عام.



وكتب الرباعي في تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "‏كل سنه والكويت الغالية وشعبها الشقيق الطيب بالف خير وسلام ‎#صابر_الرباعي ‎#العيد_الوطني ‎#العيد_الوطني_الكويتي"



وتحتفل الكويت بعيدها الوطني في 25 من شهر فبراير الحالي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 61 على استقلالها، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 31 للتحرير، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.



