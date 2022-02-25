نانسي عجرم تحتفل باليوم الوطني للكويت



هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دولة الكويت بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، والذي تحتفل به يوم 25 فبراير من كل عام.

وكتبت نانسي في تدوينة لها عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏سنين من الإزدهار والأمن والتطور للكويت الحبيبة في يومها الوطني ‎العيد الوطني الكويتي"

وتحتفل الكويت بعيدها الوطني في 25 من شهر فبراير الحالي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 61 على استقلالها، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 31 للتحرير، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.



