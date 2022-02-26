حبس شخصين أحرقا سيارة في المطرية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحرق سيارة مواطن لوجود خلافات مع والد صاحبها بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد كشفت مباحث القاهرة، ملابسات واقعة نشوب حريق بإحدى السيارات وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، قرر بنشوب حريق بالسيارة ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حيث قاما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بإلقاء زجاجة مشتعلة على السيارة بمحل البلاغ ولاذا بالفرار، أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقر أحدهما بحدوث مشادة كلامية بينه وبين والد المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه.

وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى وقام بإحضار زجاجة تحوى سائل"البنزين"، وتوجها إلى محل سكن المجنى عليه وقاما بسكب البنزين وإضرام النيران بالسيارة باستخدام قداحة إنتقاماً من والده.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها ، وباستدعاء المجنى عليه إتهمهما بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.