تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية،لعشاق التوابل الهندية والتجديد

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طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيلة الهندية:

يعتبر الدجاج من أشهي المأكولات المفضلة لدى أغلب أفراد الأسرة ، لذلك نقدم لك هذه الوصفة المميزة .

المقادير:



2 دجاجة مقطعة

1 حبة بصل مفروم

1 كوب زبادي

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

1 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة فلفل أشود

1 معلقة صغيرة كمون مطحون

1 معلقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 معلقة صغيرة كركم

1 معلقة صغيرة شطة

شرائح ليمون للتزيين



خطوات التحضير:



يوضع الزبادي في وعاء، ويضاف إليه عصير الليمون والثوم والملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة والزنجبيل والكركم والشطة، وتخلط جيداً.

تدعك قطع الدجاج في التتبيلة، وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

يوضع البصل في وعاء ويضاف إليه زيت الزيتون ويخلط جيداً.

ترفع قطع الدجاج من التتبيلة، ويوضع عليها خليط زيت الزيتون مع البصل.

تشوى قطع الدجاج على الفحم أو على الشواية الكهربائية لمدة من 7 إلى 10 دقائق لكل جانب، وحتى تنضج.

توضع في الطبق، وتزين بشرائح الليمون.

تقدم فوراً.