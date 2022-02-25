رئيس أوكرانيا يلغي متابعة جميع زعماء العالم من حسابه على تويتر

أفادت تقارير محلية في أوكرانيا، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم عبر تويتر؛ في إشارة لمواجهته غزو روسيا بشكل وحيد.

وظهر حساب رئيس أوكرانيا بـ "صفر" متابعات، حيث ألغى زيلينسكي متابعة حسابات كل رؤساء العالم، حسبما أظهرت بيانات الحساب.

Ukrayna Devlet başkanı Zelensky, Twitter hesabından tüm dünya liderlerini takibi bıraktı. pic.twitter.com/c9E7im9iQT — ASENA (@asena_haber) February 25, 2022

واعتبر محللون أن الخطوة، رسالة من الرئيس الأوكراني بأنه لم يشعر بالدعم المنشود، من قبل حلفائه الغربيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأنه يواجه الغزو الروسي بمفرده.

رئيس أوكرانيا يلغي متابعة كل رؤساء العالم على تويتر

وفي وقت سابق، أكد رئيس أوكرانيا أن بلاده لا تخشى من روسيا، لكنه شدد على عدم حصول بلاده على دعم من أي شخص.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في شريط مصور ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه "موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية".

وقال زيلينسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

وردا على العملية الروسية في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خطة لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في خطوة تهدف لتجميد أصولهما الخارجية.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.