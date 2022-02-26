طلاب مصريون يعبرون الحدود الأوكرانية لرومانيا بعد الغزو الروسي.. شاهد

نشر مصطفى عطا الله الطالب المتواجد في أوكرانيا صورة له عبر حسابه علي فيسبوك رفقة عددًا من الطلاب المصريين علي حدود رومانيا وذلك تمهيدا لعودة لمصر.



وظهر في الصور الطلاب المصريين وهم يحملون حقائبهم تمهيدا للدخول إلى الأراضي الرومانية وعلق قائلا "الطلاب المصريين في أوكرانيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اول مصريين يعبروا من حدود أوكرانيا 🇺🇦🇪🇬اي حد عنده استفسار لأي حاجة انا تحت امره 🙏🏻ربنا يسهل الأمور لكل الناس ال جاية وال هتيجي يارب ❤️احنا على حدود رومانيا الآن"



وناشدت السفارة المصرية في رومانيا الجالية المصرية القادمة من أوكرانيا إلى التوجه إلى ٤ نقاط التي تم تحديدها على الحدود الأوكرانية الرومانية وذلك لإصدار تأشيرات دخول اضرارية لهم .

وطالبت السفارة المصرية في رومانيا المصريين بمجرد دخول الحدود التوجه فورا إلى أقرب محطة قطار أو اتوبيس والسفر إلى العاصمة بوخارست وذلك لحجز الفنادق وخطوط الطيران القادمة الى مصر

كان قد أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في بوخارست في رومانيا ، بإحاطة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بأن السلطات الرومانية سوف تقوم بتنظيم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع أوكرانيا.



وأضافت السفارة المصرية في رومانيا أنه يمكن لأبناء الجالية التواصل مع السفارة من خلال رقم الطواريء التالي +40 (726) 164 978.

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_٢٣٥٦٤٩



