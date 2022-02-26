عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلاب مصريون يعبرون الحدود الأوكرانية لرومانيا بعد الغزو الروسي.. شاهد

الطلاب المصريين
الطلاب المصريين

نشر مصطفى عطا الله الطالب المتواجد في أوكرانيا صورة له عبر حسابه علي فيسبوك رفقة عددًا من الطلاب المصريين علي حدود رومانيا وذلك تمهيدا لعودة لمصر.


وظهر في الصور الطلاب المصريين وهم يحملون حقائبهم تمهيدا للدخول إلى الأراضي الرومانية وعلق قائلا "الطلاب المصريين في أوكرانيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اول مصريين يعبروا من حدود أوكرانيا 🇺🇦🇪🇬اي حد عنده استفسار لأي حاجة انا تحت امره 🙏🏻ربنا يسهل الأمور لكل الناس ال جاية وال هتيجي يارب ❤️احنا على حدود رومانيا الآن"


وناشدت  السفارة المصرية في رومانيا الجالية المصرية القادمة من أوكرانيا إلى التوجه إلى ٤ نقاط التي تم تحديدها على الحدود الأوكرانية الرومانية وذلك لإصدار تأشيرات دخول اضرارية لهم .

وطالبت السفارة المصرية في رومانيا المصريين بمجرد دخول الحدود التوجه   فورا إلى أقرب محطة قطار أو اتوبيس والسفر إلى العاصمة بوخارست وذلك لحجز الفنادق وخطوط الطيران القادمة الى مصر 

كان قد أعلنت  سفارة جمهورية مصر العربية في بوخارست في رومانيا ،  بإحاطة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بأن السلطات الرومانية سوف تقوم بتنظيم معسكرات تجميع  للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع أوكرانيا.


وأضافت السفارة المصرية في رومانيا أنه  يمكن لأبناء الجالية التواصل مع السفارة من خلال رقم الطواريء التالي +40 (726) 164 978.

 

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_٢٣٥٦٤٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_٢٣٥٦٤٩


 

حدود أوكرانيا طلاب مصريين الجالية المصرية السفارة المصرية جمهورية مصر العربية الحدود الأوكرانية الطلاب المصريين في اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

الإسكان توضح المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

ترشيحاتنا

أوكرانيا لمجلس الأمن: مندوب روسيا حجز مقعده في جهنم

استخدم حق الفيتو.. روسيا لمجلس الأمن: حكومة أوكرانيا تقمع الشرق

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

الزمالك بالزي الأزرق والوداد المغربي بـ الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

سلبية مسحة بعثة الزمالك قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا

قرب كييف.. الجيش الأوكراني يسقط طائرة روسية من طراز إليوشن IL-76

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنغام تخطف قلوب جمهورها في قصر عابدين بحضور 3 آلاف شخص

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

القوة الناعمة على خط النار.. النساء المقاتلات سلاح أوكرانيا الفتاك أمام آلة الحرب الروسية.. كفاءة المتطوعات تلفت أنظار القادة والمواقع الأمامية تختبر صلابتهن

قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

فيديو

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

كسور في الكتف والضلوع.. كواليس حادث والد نجم ذا فويس كيدز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ