شاومي تطرح هاتف مطور زهيد الثمن.. سعر ومواصفات Redmi 10A

كشفت بعض التقارير الجديدة، عن المواصفات الرئيسية لـ هاتف شاومي Xiaomi القادم، والذي ستطرحه بسعر مقبول لينافس هواتف سامسونج متوسطة الفئة.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف شاومي المرتقب Redmi 10A، بشاشة رائعة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 160 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على ثقب مخصص لكاميرا الصور الشخصية.

كشف المواصفات الرئيسية لـ هاتف شاومي Redmi 10A



وسيحتوي الجزء الخلفي من هاتف شاومي Redmi 10A، على كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية منها ستأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi 10A، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G25، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية SD.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi 10A، على بطارية بقوة 4900 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

وستجهزه شاومي هاتف Redmi 10A، بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومن المحتمل أن يصل سعر الهاتف في الأسواق العالمية إلى 150 و180 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري).