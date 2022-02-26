عاجل
أخبار العالم| مجلس الأمن يفشل في إدانة غزو أوكرانيا.. وكييف تقترب من السقوط صحف الكويت.. 8 مطارات مصرية تجدد شهادة الاعتماد الصحي.. رئيس أوكرانيا يرفض عرض أمريكا بالإجلاء.. وفيتو روسي يمنع إدانة الهجوم على كييف نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا خسائر كارثية لمجوعة فولكس فاجن العالمية بسبب حريق فيليسيتي آيس.. تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية.. مصطفى مجاهد نقيبا لدورة ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطرح هاتف مطور زهيد الثمن.. سعر ومواصفات Redmi 10A

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 9A

كشفت بعض التقارير الجديدة، عن المواصفات الرئيسية لـ هاتف شاومي Xiaomi القادم، والذي ستطرحه بسعر مقبول لينافس هواتف سامسونج متوسطة الفئة.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف شاومي المرتقب Redmi 10A، بشاشة رائعة من نوع  IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها  160 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على ثقب مخصص لكاميرا الصور الشخصية.

 

شاومى تشوق لهاتف غامض بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أسعار هاتف poco x3 pro.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة من شاومي

 

كشف المواصفات الرئيسية لـ هاتف شاومي Redmi 10A


وسيحتوي الجزء الخلفي من هاتف شاومي Redmi 10A، على كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية منها ستأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi 10A، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G25، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية SD.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi 10A، على بطارية بقوة 4900 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

وستجهزه شاومي هاتف Redmi 10A، بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومن المحتمل أن يصل سعر الهاتف في الأسواق العالمية إلى 150 و180 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري).

شاومي هاتف شاومي هواتف سامسونج Redmi 10A شاومي Redmi 10A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

موضوعات متعلقة

مواصفات Find X5 Lite.. أوبو تطلق هاتفًا جديدًا بمواصفات رائدة وسعر مفاجأة

Pixel 7 Pro.. تعرف على مواصفات هاتف جوجل المنتظر

نوبيا تطلق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا.. سعر ومواصفات

موتورولا تنافس أوبو بهاتف ذي تقنيات جبارة.. سعر ومواصفات Moto Edge 30 Pro

ترشيحاتنا

انجاز 99% من قاعدة بيانات التنظيم النقابي..وانتخابات التنظيمات العمالية بعد عيد الفطر

بالأسماء.. النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين في شمال سيناء

أبرزها الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد.. مباريات اليوم السبت 26 - 2 - 2022

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

بايدن: إرسال مساعدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

فيديو

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ