كييف.. اشتباكات عنيفة بين مسلحين روس وجيش أوكرانيا

اندلعت منذ قليل، اشتباكات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية ستدخل كييف بعد ساعات.

كما يأتي ذلك تزامنًا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام روسيا حق الفيتو وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة : "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف".

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني،الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، أمس الجمعة، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

وفي بداية اليوم، بدأت القوات الروسية الهجوم على كييف بإطلاق كثيف للصواريخ، قبل أن تحاول قوات مظلية اقتحام الدفاعات الأوكرانية من الشمال والشمال الشرقي، لكن تقارير غربية تحدثت عن صد القوات الأوكرانية للهجوم.

وفي المساء، خاضت قوات مشاة روسية قتالا عنيفا في بعض الأحياء الشمالية من العاصمة كييف، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وفي موسكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، دعا فيه، الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة بنفسه، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يسهل التوصل إلى اتفاق".

في الوقت نفسه، قال بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شين جين بينج، إنه مستعد للحوار مع أوكرانيا في مينسك عاصمة بيلاروسيا، فيما ذكرت تقارير إخبارية رسمية إن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين مستعد للذهاب من أجل التفاوض.