بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل أرز باللبن بصوص الفراولة

أرز باللبن بصوص الفراولة من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها الشهي، بالإضافة أيضا إلى احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج “على قد الإيد” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة"،طريقة عمل أرز باللبن بصوص الفراولة.



مقادير أرز باللبن بصوص الفراولة



أرز

لبن

سكر

نشا

لصوص الفراولة:

2 كوب فراولة حلقات

نصف كوب سكر

قشطة بلدي للتقديم



طريقة تحضير أرز باللبن بصوص الفراولة



- في حلة يرفع الأرز مع اللبن على النار حتى يسلق.

- يذوب السكر والنشا في قليل من اللبن البارد ويضاف للحلة مع استمرار التحرك حتى الحصول على قوام سميك.

- ويوضع الأرز باللبن في كاسات التقديم.

- للصوص: يرفع السكر والفراولة على النار حتى تمام التجانس والحصول على صوص سميك.

- يوضع الصوص طبقة فوق الأرز بالبن.

- ثم تزين الكاسات بالقشطة.

- ويقدم باردا.