بـ كوب أرز ناعم.. تحضير مسحوق السحلب في المنزل

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير مسحوق السحلب وشرابه.

المقادير

1 كوب رز ناعم

1 كوب سكر بودرة

1 كوب كريم شانتيه بودرة

1 كوب حليب بودرة

4 ملاعق كبيرة نشاء الذرة

5 حبات مستكة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

1 لتر حليب سائل وبارد لتحضير الشراب





طريقة التحضير:

ننخل الرز والسكر والكريم شانتيه والحليب البودرة والنشاء والفانيليا ونقلبهم جيدا.

نطحن حبات المستكة مع القليل من السكر ونضيفهم لخليط الرز ونقلب المكونات ونسكبهم في وعاء محكم الاغلاق لحين الاستعمال.





لتحضير شراب السحلب

نضع الحليب السائل في وعاء ونضيف فوقه 7 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب المحضرة سابقا.





نحرك الحليب حتى يذوب السحلب جيدا.





نضع الحليب على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يغلي الحليب ويصبح كثيف القوام.





نسكب شراب السحلب في اكواب ويزين بالقرفة الناعمة والفستق المطحون ويقدم ساخنا.



