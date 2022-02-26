عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول بالخلطة الإسكندراني 

فول بالخلطة الاسكندراني
فول بالخلطة الاسكندراني

يعتبر طبق الفول من اشهي المأكولات التي نعتمد على تناولها في الافطار، او في سحور رمضان، وهو طبق مشبع وشهي للغاية، وله العديد من طرق تحضيره، ومن أشهرها طريقة عمل فول بالخلطة الاسكندراني.

 

طريقة تحضير الفول الاسكندراني.. بوصفات مختلفة

فوائد زبدة الفول السوداني للنساء لمحاربة أمراض غير متوقعة

وقدم الشيف الشربيني وصفة سهلة وبسيطة لعمل فول بالخلطة الاسكندراني، وهي ايضا شهية ومختلفة، وتعطي مذاق مختلف لطبق الفول، لذا إن كنتم من عشاق الفول، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

فول بالخلطة الاسكندراني 

 

فول بالخلطة الاسكندراني

 

مقادير فول بالخلطة الاسكندراني :
فول مدمس
زيت
بصل
بندورة مفرومة مكعبات
كمون
رشة ملح
فلفل أحمر حار
ملعقتين طحينة
قدونس مفروم ناعمًا
عصير ليمون

طريقة تحضير فول بالخلطة الاسكندراني :
- وضع الزيت في قدر ورفعه على النار، ثمّ إضافة البصل وتشويحه في الزيت الساخن. 
- وضع الفول في القدر على النار ثمّ إضافة مكعبات الطماطم وتتبل المكوّنات بالملح والكمّون والبقدونس المفروم ناعمًا بالإضافة إلى ملعقتين طحينة والفلفل الحار وعصير الليمون، وتقليب المكوّنات جيدًا ثمّ تقديم فول بالخلطة الاسكندراني .

فول فول بالخلطة فول بالخلطة الاسكندراني الشيف الشربيني أكلات سحور رمضان الافطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة.. أحكام تهم النساء

أوكرانيا تحت القصف.. 198 قتيلا و1115 مصابا منذ بدء الحرب الروسية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فول المحلات في أربع خطوات

أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول

طريقة تحضير الفول بالثوم والطماطم

وجبة إفطارلذيذة.. طريقة عمل الفول بالطماطم

ترشيحاتنا

بقانون الملكية الفكرية |ضوابط حماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف.. اعرفها

السياحة تنتهى من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية

تعرف على فوائد الملاذ الآمن من الذهب وقت الحروب .. وخبراء : وسيلة للتحصن ضد المخاطر

بريطانيا: القوات الروسية على بعد 30 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية

63.8 % تراجعا في واردات مصر من الجلود وأهم 5 دول مصدرة| تفاصيل وأرقام

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

فيديو

بعض أصحاب بطاقات التموين مهددون بإيقاف الدعم.. تعرف عليهم .. فيديو جراف

كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

لن تصدق.. فنانون وقعوا فريسة الإدمان.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ