طريقة عمل الفول بالخلطة الإسكندراني 

يعتبر طبق الفول من اشهي المأكولات التي نعتمد على تناولها في الافطار، او في سحور رمضان، وهو طبق مشبع وشهي للغاية، وله العديد من طرق تحضيره، ومن أشهرها طريقة عمل فول بالخلطة الاسكندراني.
وقدم الشيف الشربيني وصفة سهلة وبسيطة لعمل فول بالخلطة الاسكندراني، وهي ايضا شهية ومختلفة، وتعطي مذاق مختلف لطبق الفول، لذا إن كنتم من عشاق الفول، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
فول بالخلطة الاسكندراني
مقادير فول بالخلطة الاسكندراني :
فول مدمس
زيت
بصل
بندورة مفرومة مكعبات
كمون
رشة ملح
فلفل أحمر حار
ملعقتين طحينة
قدونس مفروم ناعمًا
عصير ليمون
طريقة تحضير فول بالخلطة الاسكندراني :
- وضع الزيت في قدر ورفعه على النار، ثمّ إضافة البصل وتشويحه في الزيت الساخن.
- وضع الفول في القدر على النار ثمّ إضافة مكعبات الطماطم وتتبل المكوّنات بالملح والكمّون والبقدونس المفروم ناعمًا بالإضافة إلى ملعقتين طحينة والفلفل الحار وعصير الليمون، وتقليب المكوّنات جيدًا ثمّ تقديم فول بالخلطة الاسكندراني .