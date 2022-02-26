طريقة عمل الفول بالخلطة الإسكندراني 

يعتبر طبق الفول من اشهي المأكولات التي نعتمد على تناولها في الافطار، او في سحور رمضان، وهو طبق مشبع وشهي للغاية، وله العديد من طرق تحضيره، ومن أشهرها طريقة عمل فول بالخلطة الاسكندراني.

وقدم الشيف الشربيني وصفة سهلة وبسيطة لعمل فول بالخلطة الاسكندراني، وهي ايضا شهية ومختلفة، وتعطي مذاق مختلف لطبق الفول، لذا إن كنتم من عشاق الفول، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

فول بالخلطة الاسكندراني

فول بالخلطة الاسكندراني