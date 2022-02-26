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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوكالة الروسية تُعلق عملها مع الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية

صدى البلد

أعلنت فضائية “إكسترا نيوز”، عن تعليق وكالة الفضاء الروسية عملها مع الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية، وسحب موظفيها، وذلك ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "بوتين أمر أمس بتعليق العملية العسكرية في أوكرانيا انتظارًا لبدء مباحثات مع كييف وبعد رفض الأخيرة استؤنفت العملية".

 

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