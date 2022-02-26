محمد النني يؤدي مناسك العمرة بالمسجد الحرام.. صور

أدى محمد الننى نجم المنتخب المصرى ولاعب أرسنال الإنجليزى، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية.



وشارك النني جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة ظهر خلالها مرتدياً ملابس الإحرام، حيث التقطت له الصورة فى أثناء وقوفه أمام الكعبة المشرفة صحبها بتعليق: "انا حيث اعشق حيا".

وحقق فريق آرسنال فوزاً قاتلا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب " الإمارات ".

وتمكن فريق وولفرهامبتون من تسجيل هدف التقدم عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 10، في حين سجل البديل نيكولاس بيبي هدف التعادل في الدقيقة 82.



